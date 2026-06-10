Fauna Primavera 2026 inicia venta general: Revisa cartel, fechas, lugar y after party

Fauna Primavera inició la venta general de entradas para su edición 2026, que se realizará los días 26, 27 y 28 de noviembre en Parque Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba.

La nueva etapa de venta comenzó luego de que se agotara la preventa para clientes BCI, y ya se encuentra disponible a través de Puntoticket.

El festival tendrá como uno de sus principales nombres a The Strokes, banda estadounidense que fue la primera confirmada para esta edición.

El cartel también incluye a New Order, FKA twigs, Johnny Marr, Godspeed You! Black Emperor, Yung Lean, American Football y Courtney Barnett, entre otros artistas internacionales.

A ellos se suman proyectos latinoamericanos y nacionales como Pánico, El Zar, Hesse Kassel, Javiera Electra, Juliana Gattas, Santiago Motorizado, Moyka, Asia Menor, La Ciencia Simple, Mariana Montenegro, Melania Wonder y Nico Castro, ampliando una programación que cruza distintas escenas y generaciones.

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Este año estará marcada por una mezcla de rock alternativo, electrónica, indie, post rock y pop experimental. Ediciones anteriores han contado con nombres como Blur, Pulp, Massive Attack, The Smashing Pumpkins y Franz Ferdinand.

After party de Fauna Primavera 2026

La organización también anunció un after party para el 28 de noviembre en Hilaria, recinto ubicado cerca del festival.

El ingreso será gratuito para quienes tengan abono, aunque estará sujeto a cupos limitados por aforo.

Además, habrá entradas disponibles a través de Puntoticket para quienes quieran asegurar su acceso.

El evento contará con presentaciones de Mariana Montenegro DJ, Melania Wonder, Nico Castro, Pachanga Boys, Peces Raros y The Twelves.