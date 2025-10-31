Fauna Primavera 2025: Javiera Mena y Bratty se suman al lineup tras la baja de RY X y Fcukers

Las artistas reemplazarán a los músicos internacionales y se presentarán el sábado 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial.

El Festival Fauna Primavera 2025 anunció a través de su cuenta oficial de Instagram la incorporación de la artista nacional Javiera Mena a su cartelera, tras la baja del cantante australiano RY X. El evento se realizará los días 7 y 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fauna Primavera (@faunaprimaverafest)

RY X tenía programada su presentación para el sábado 8 a las 16:00 horas. Según informó, su retiro se debe a la pérdida de un bolso que contenía sus visas y pasaportes, lo que lo obligó a cancelar sus próximas fechas hasta regularizar su situación. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, expresó: “Mi equipo y yo intentamos tantos caminos para hacer que esto suceda y poder venir a presentarme. Me rompe el corazón que no pueda ser ahora. He estado esperando por muchos meses para tocar en sus hermosos países por primera vez, y no puedo esperar para compartir esto juntos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RY X (@ryx)

La salida de RY X se suma a la de la banda estadounidense Fcukers, anunciada la semana pasada. En su reemplazo, el festival confirmó a la cantante mexicana Bratty, quien se presentará el sábado 8 a las 14:30 horas.

Cartelera Oficial

Por su parte, el anuncio de Javiera Mena generó entusiasmo entre el público chileno, impulsado por su reciente participación en el Festival Ruidosa y el lanzamiento de su nuevo álbum “Inmersión” (2025). La artista se presentará en el mismo horario originalmente asignado a RY X.

La cartelera del festival está encabezada por Massive Attack, Weezer, Aurora y Bloc Party, junto a la participación de James, Stereolab, Candelabro, Él Mató a un Policía Motorizado, entre otros.