Fauna Primavera fija sus fechas para 2025 y enciende expectativas del público chileno

El festival, que desde 2011 se ha posicionado como uno de los más importantes en la escena alternativa chilena, ha contado con nombres como Lorde, Franz Ferdinand y The Smashing Pumpkins. Se espera que durante las próximas semanas se anuncien más novedades.

La producción del reconocido Festival Fauna Primavera anunció que su próxima edición se desarrollará los días viernes 7 y sábado 8 de noviembre de 2025, marcando así el regreso de uno de los encuentros musicales más emblemáticos de la escena alternativa en Chile.

La confirmación fue realizada este lunes 7 de abril a través de las redes sociales oficiales de Fauna Producciones. Sin embargo, por ahora, no se han revelado mayores detalles sobre la programación, el recinto o el inicio de la venta de entradas.

Fauna Primavera ha logrado consolidarse como una cita clave para los amantes de la música en vivo desde su debut en 2011. Destaca por su enfoque en géneros como el indie, el pop alternativo y la música de culto.

En sus distintas ediciones, el festival ha presentado a destacados artistas internacionales como Lorde, Pulp, Tame Impala, The Cardigans, y más recientemente a The Smashing Pumpkins, Franz Ferdinand y The Kooks. La escena nacional también ha tenido una presencia relevante con actuaciones de Francisca Valenzuela, Los Bunkers y Javiera Mena.

View this post on Instagram A post shared by Fauna Primavera (@faunaprimaverafest)

Aunque aún no se ha confirmado el lugar de realización para 2025, usuarios en redes sociales ya especulan con la posibilidad de que el evento vuelva a celebrarse en el Parque Ciudad Empresarial, como ocurrió en las versiones de 2023 y 2024.

Se espera que en las próximas semanas se den a conocer nuevas actualizaciones respecto al cartel, el recinto y la venta de entradas.