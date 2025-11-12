Fans de Dua Lipa relatan el momento que vivieron con la cantante en el Estadio Nacional: “Sientes un aura que se impone”

Los fanáticos de la cantante albano-británica vivieron una mágica noche en el primer concierto de Dua Lipa en el Estadio Nacional, donde pudieron tomarse selfies y conversar con la artista.

No es la primera vez que Dua Lipa pisa suelo chileno, pero cada vez que lo hace genera estragos en la ciudad debido a su enorme popularidad.

La cantante albano-británica, en el marco de su gira Radical Optimism Tour, tuvo su primera noche de show en el Estadio Nacional, donde logró congregar a cerca de 61 mil asistentes, según informó la productora DG Medios.

Fue allí donde la intérprete de New Rules, en medio de su concierto, bajó a compartir con sus fans que habían llegado desde temprano al recinto ubicado en la comuna de Ñuñoa y que se encontraban en la zona denominada Pit Andes. Dua Lipa destacó por su dominio del español y por la calidez con que interactuó con sus seguidores.

Felipe Mejías, quien fue protagonista de esa jornada, relató en Las Últimas Noticias que el martes 11 de noviembre cumplió 37 años y decidió ir con un cartel que decía “Today it’s my birthday”. Sin ninguna expectativa, ocurrió algo inesperado: la artista observó su cartel y él aprovechó de decirle “mi mejor regalo sería un abrazo tuyo”, a lo cual ella accedió y se tomaron una selfie para capturar el momento.

“No me imaginé que Dua iba a pasar por acá. Llegué a las 11 de la mañana y durante la tarde vi que trabajaban mucho rato en una escalera cerca, arreglando unos peldaños. Entonces nos hizo pensar a todos los del sector que iba a pasar, pero había muchas escaleras. Sabíamos que en los shows en un momento baja, pero no justo por acá”, contó.

Sobre la experiencia que vivió, subrayó: “Siento que lo decreté en mi mente (…) Se pone frente tuyo y sientes un aura que sabes no es una persona equis, sino que se impone”.

Luego, Dua Lipa elogió el look de dos jóvenes: Camila Montenegro y Catalina Ortiz, quienes también capturaron el momento con una selfie.

“Es inexplicable el poder haberla abrazado, haberla sentido. Nos dijo a las dos que nuestros outfits eran hermosos. Valió la pena el esfuerzo porque confeccionamos todo, pegamos todos los brillitos”, describió Montenegro. Ortiz, que viajó desde Valdivia, detalló que se demoraron tres días en confeccionar sus atuendos.