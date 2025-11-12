Un optimismo radical: Dua Lipa conquista el Estadio Nacional con emotivo homenaje a Mon Laferte y conexión íntima con el público chileno

La diva británica-kosovar ofreció un espectáculo visual y emocional en el primer concierto de su gira "Radical Optimism", destacando con una impecable versión de "Tu Falta de Querer" y momentos de cercanía con sus seguidores.

No podemos hablar de pop sin hablar de Dua Lipa. Y es que desde que lanzó Future Nostalgia (2022), la artista de origen británico y kosovar se ha instalado como una de las figuras más importantes del panorama musical global, amasando miles de millones de seguidores a lo largo del mundo. Chile no es la excepción y eso quedó más que claro en la primera jornada de su paso por el Estadio Nacional, en el marco de su gira Radical Optimism.

Si bien esta no es la primera vez que Dua se presenta en nuestro país (recordemos que pasó por el Estadio Bicentenario de la Florida en 2022), los 61 mil asistentes al recital demostraron que la artista es cada vez más grande, reconocida y celebrada.

Princesa Alba: El emotivo show de la “telonera” nacional

La encargada nacional de abrir el show de la estrella fue Princesa Alba, quien logró conectar con un expectante Estadio Nacional con su amplio catálogo de éxitos pop locales. Y es que atrás quedaron los días donde Trinidad Riveros era solo un nombre más de la escena chilena, más aún considerando que gran parte de los asistentes corearon su éxito más grande, Convéncete.

Notablemente emocionada, Princesa Alba lideró exitosamente la previa a uno de los shows más esperados del año. Hacia finales del tentempié, Riveros se conmovió al borde de las lágrimas, al sentir el apoyo de sus seguidores y de los de Dua Lipa. La presentación, que no tuvo nada que envidiarle a los estándares del pop global, pasará probablemente a la historia como uno de los mejores shows que la estrella ha realizado en su carrera.

Un optimismo radical

A las 9 PM en punto, cuando el frío comenzaba a cubrir el Estadio Nacional, las luces se apagaron y las pantallas del escenario se prendieron en anticipación a la llegada de Dua. La diva entró al escenario de la mano de Training Season, uno de los singles de su trabajo más reciente Radical Optimism. Sin ningún descanso, pasó a interpretar End Of an Era y Break My Heart; en esta última, la británica mostró los resultados de las clases de español que tomó, pidiendo “una bulla” al público con una enunciación casi perfecta.

Acompañada de Fuegos Artificiales y láseres, Dua se tomó el tiempo de compartir con el público del Pit del Estadio Nacional, tomándose fotos y conversando íntimamente con ellos. Uno de los asistentes, quien estaba de cumpleaños, recibió “el único regalo que deseaba”: un abrazo de la estrella, quien se quedó temporalmente con una bufanda de plumas perteneciente al afortunado.

Interpretando éxitos como Levitating, Whatcha Doing y These Walls, Lipa se preparó para uno de los momentos más anticipados de la noche. Y es que su prueba de sonido delató que interpretaría Tu Falta de Querer de la amada Mon Laferte, y para nada decepcionó. Con una espectacular interpretación y un español perfecto, la estrella internacional del pop, se emocionó al sentir el cariño del público Chileno.

Y es que no solo los asistentes al Pit tuvieron un momento íntimo con Dua, ya que cuando llegó el momento de interpretar su éxito más antiguo, Be The One, la artista se subió a la reja de la Cancha Frontal, tomando el celular de un fanático y grabando un video selfie de la interpretación que hizo estallar al Estadio Nacional.

El show fue espectacular, con solos de batería y banda completa. Las interpretaciones de la artista fueron sorprendentes y su presencia en el escenario deslumbrante. Solo queda esperar que los asistentes a la segunda jornada de su paso por Chile vivan una noche tan mágica como la primera.