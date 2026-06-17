Faith No More enciende rumores de regreso con una misteriosa publicación que dice solo “2027”

Faith No More generó especulación entre sus seguidores tras publicar una fotografía de una multitud en un concierto con la palabra “2027” escrita encima, sin entregar detalles adicionales.

La banda no ha tocado en vivo desde 2016, cancelando intentos de gira en 2020 por la culpa de la pandemia de COVID, y en 2021, cuando el vocalista Mike Patton citó razones de salud mental, tras ser diagnosticado posteriormente con agorafobia.

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Señales contradictorias dentro de la banda

Según reportó NME, el guitarrista Roddy Bottum describió la situación de la banda como un “lugar realmente extraño”, mientras el baterista Mike Bordin señaló que algunos integrantes estaban abiertos a tocar en vivo, aunque Patton se mostraba reticente.

Patton, también vocalista de Mr. Bungle, Fantômas y Tomahawk, prepara además una gira con esta última banda por primera vez en 13 años, con inicio el próximo mes en Nashville.