ExpoArte Santo Domingo 2026 reúne a reconocidos artistas nacionales, concierto filarmónico y talleres infantiles

Entre el 30 de enero y el 8 de febrero se desarrollará ExpoArte 2026, un evento cultural gratuito que reunirá a destacados Premios Nacionales, como Alejandro ‘Mono’ González, junto a exposiciones y un concierto filarmónico.

En una nueva edición de ExpoArte, participarán destacados artistas nacionales, diversas exposiciones y contará además con un invitado especial: España.

Entre las principales novedades de esta actividad cultural destaca, por primera vez, la presentación del reciente Premio Nacional de Artes 2025, Alejandro ‘Mono’ González, junto a los también galardonados José Balmes, Roser Bru, Gracia Barrios, Eduardo Vilches, Guillermo Núñez y Sergio Montecino.

Asimismo, se exhibirá un despliegue de obras en grandes formatos, con la participación de artistas como Ángela Leible, Ciro Beltrán, Felipe Vial, Gonzalo Ilabaca, Pauline Cristi, Tomás Molina, Viviana Rantul y Rodrigo Cociña, además del proyecto Kürrüf, integrado por Viviana Rantul, Ximena Orrego y Marcela de la Vega.

Paralelamente, se habilitará una sala especialmente dedicada a Gustavo Poblete, pionero de la abstracción geométrica en Chile. En este espacio se reproducirá de manera continua la composición musical de Patricio Solovera, creada especialmente para esta colección.

El presidente de la Agrupación Cultural Rocas de Santo Domingo, Diego Peralta, destacó que “es uno de nuestros principales orgullos por la proyección y difusión de los valores de la plástica nacional en una fecha de relajo y vacaciones, que invita a la apreciación y a la reflexión en un entorno natural único de nuestro litoral”.

Por su parte, el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, complementó: “Este año celebramos con orgullo los 80 años de nuestra comuna y reafirmamos el compromiso inquebrantable con la cultura como eje de desarrollo e identidad de nuestra Comuna Parque. Continuamos apoyando la ExpoArte, que cumple 36 años y se consolida como el encuentro de arte contemporáneo más antiguo e importante del verano. Nuestra colaboración se mantendrá enfocada en que esta muestra abierta siga siendo un punto de encuentro, formación y transformación para vecinos, artistas y visitantes, promoviendo el acceso universal al arte, el descubrimiento de nuevos talentos y el enriquecimiento del diálogo cultural”.

Exposiciones y obras

El evento contará con una selección especial de la Pinacoteca de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), titulada Secreta Senda Descubierta, que muestra la historia reciente de las artes visuales en Chile a través de obras de 27 artistas, entre ellos Guillermo Núñez, Mario Toral, Eugenio Téllez, Hugo Jorquera, Ruperto Cádiz, Ebe Bellange, Cathy Giusti, José Basso, Benjamín Lira, Óscar Barra y Verónica Baeza.

También participará la Corporación Cultural Municipal de Valdivia, con obras emblemáticas de Ricardo Anwandter, Sergio Montecino, José Balmes, Gracia Barrios, Gonzalo Ilabaca, Vittorio Queirolo, Benito Rojo, Rafael Ruz, Óscar Barra, Carlos Catasse y Germán Arestizábal.

España, país invitado de ExpoArte

En esta edición, España será el país invitado, a través de una colaboración que incluirá un concierto en homenaje a los 150 años del nacimiento del poeta sevillano Antonio Machado. La actividad estará a cargo del cantautor chileno Eduardo Peralta, quien interpretará un repertorio de poemas musicalizados del influyente representante de la Generación del 98, reconocido por su profunda reflexión sobre el tiempo, la muerte y el devenir de España.

Asimismo, se realizará la charla del historiador y magíster en Estudios Latinoamericanos Gonzalo Peralta, titulada El viaje del Winnipeg y el asilo contra la opresión, que relatará la historia del barco que en 1939 se convirtió en símbolo de esperanza al traer a Chile a más de 2.000 refugiados republicanos españoles, gracias a la gestión de Pablo Neruda, autor del poemario España en el corazón.

Desde la representación diplomática, el consejero cultural y científico de la Embajada de España en Chile, Miguel Bravo-Ferrer, señaló: “Para nosotros es un honor ser invitados de honor a esta edición 2026 de ExpoArte. Es un privilegio que asumimos con emoción y gratitud. Se trata de un contacto social y cultural que reúne a dos países hermanos que se reconocen mutuamente”.

Arte local de Santo Domingo

La programación local incluirá obras de Gonzalo Espinosa, Mihaly Geyger, Daniel Cariola y Verónica Büttinghausen.

Finalmente, se desarrollarán talleres infantiles, espectáculos de danza y el concierto Aires de España, a cargo de la Orquesta Filarmónica del Litoral, que interpretará clásicos de la zarzuela, pasodobles, música docta y piezas del repertorio popular ibérico.

Las coordenadas del evento

Fecha: 30 de enero al 8 de febrero

Horario: 11:00 a 21:00 horas

Lugar: Colegio Helen Lee Lassen, Avenida El Golf s/n, Rocas de Santo Domingo (a un costado de la Parroquia).

Entrada gratuita