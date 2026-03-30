“Euphoria” lanza el tráiler de su tercera temporada con nuevas incorporaciones como Sharon Stone y Rosalía

La serie original de HBO estrena sus nuevos episodios el 12 de abril, con Zendaya liderando el elenco principal. La temporada abordará temas como la fe, la redención y la naturaleza del mal.

HBO reveló el tráiler oficial de la tercera temporada de “Euphoria”, la aclamada serie creada por Sam Levinson.

Los nuevos ocho episodios se estrenarán el domingo 12 de abril a las 21:00 horas en HBO y HBO Max, con entregas semanales. La serie, una de las más vistas en la historia del canal, acumula 25 nominaciones al Emmy y nueve premios.

Nuevas caras y tramas profundas

El elenco principal incluye a la ganadora del Emmy Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi y Sydney Sweeney, entre otros. Para esta temporada se suman figuras como Sharon Stone, ROSALÍA, Danielle Deadwyler y Marshawn Lynch, además del regreso de Colman Domingo y Dominic Fike.

La trama sigue al grupo de amigos mientras enfrentan cuestiones sobre la fe, la posibilidad de redención y la naturaleza del mal. La producción está a cargo de A24 en asociación con HBO.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​