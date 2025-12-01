Estrenos de diciembre 2025: Las series y películas que llegan a Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video y Apple TV+

El estreno más notorio este diciembre es el de los episodios finales de Stranger Things, que Netflix lanzará en dos tandas: el Volumen 2, con tres capítulos, estará disponible el 25 de diciembre; y el esperado episodio final de la serie, el 31 de diciembre.

(CNN Español) — Llega diciembre y, con él, las películas y series festivas ambientadas en el invierno boreal (hemisferio norte). También arriban algunos títulos de renombre que aspiran a obtener nominaciones en los premios Oscar; y se desempolvan algunos clásicos de Navidad que tienen adeptos en esta época del año.

El estreno más notorio este diciembre es el de los episodios finales de Stranger Things, que Netflix lanzará en dos tandas: el Volumen 2, con tres capítulos, estará disponible el 25 de diciembre; y el esperado episodio final de la serie, el 31 de diciembre.

Hay expectativa también por el western The Abandons, en Netflix, que reúne a dos actrices de series muy populares, Lena Headey (Cersei Lannister en Game of Thrones) y Gillian Anderson (la agente Dana Sculley en The X Files), como matriarcas de dos familias enfrentadas por la riqueza de un yacimiento de plata.

Los fans de la fantasía y la ciencia ficción estarán contentos, pues dos series populares regresan este mes: Disney+ estrena la temporada 2 de Percy Jackson and the Olympians y Prime Video lanza la temporada 2 de Fallout, tras una primera temporada en la que recibió 16 nominaciones a los premios Emmy, incluida a mejor serie dramática.

En el caso de películas de tema festivo, dos cintas destacan. La primera, Oh.What.Fun, en Prime Video, marca la rara ocasión en la que Michelle Pfeiffer protagoniza un proyecto directo para streaming.

En esta comedia ambientada en Navidad le acompaña un elenco de renombre, que incluye a Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Eva Longoria y Jason Schwartzman, entre otros. Y la segunda, The Family McMullen, en HBO Max, es una secuela de una película de ¡hace 30 años!, The Brothers McMullen (1995).

Se trata de una elogiada cinta de cine independiente que retoma la vida de sus personajes, ya con hijos, en la cena de Acción de Gracias. (HBO Max, forma parte, al igual que CNN en Español, de la corporación Warner Bros. Discovery).

Y diciembre trae también el final de temporada de Pluribus el 26 de diciembre, en Apple TV+, con su misteriosa trama de ciencia ficción creada por Vince Gilligan, la mente detrás de las series Breaking Bad y Better Call Saul.

Esta es una guía de los títulos más relevantes por plataforma de streaming que se estrenan este diciembre:

Estrenos de diciembre 2025 en HBO/HBO Max

La apuesta HBO Max este diciembre se centra en la película The Family McMullen, que sigue las alzas y bajas de una familia ante la cena de Acción de Gracias. Está escrita, dirigida y protagonizada por Edward Burns (Saving Private Ryan), quien ya contó la historia de la familia McMullen 30 años atrás en la elogiada cinta The Brothers McMullen, de 1995.

HBO Max estrena en streaming otra secuela esperada, Spinal Tap II: The End Continues, un documental falso que parodia a una banda de rock ficticia y que sirve de continuación a la película This Is Spinal Tap (1984).

Otros dos títulos destacados de la plataforma son el documental It’s Never Over, Jeff Buckley, sobre la vida del músico fallecido en 1997 a los 30 años; y el primer espectáculo de stand-up de la comediante de Staruday Night Live, Sarah Sherman.

Estos son sus estrenos más relevantes:

Blade. Disponible: 1 de diciembre

Blade Runner. Disponible: 1 de diciembre

The Bodyguard. Disponible: 1 de diciembre

The Mask. Disponible: 1 de diciembre

Elf. Disponible: 1 de diciembre

The Polar Express. Disponible: 1 de diciembre

Adult Swim Yule Log (Adult Swim). Estreno: 1 de diciembre

Paul Anka: His Way. Estreno: 1 de diciembre

New Orleans: Soul of a City (serie original de CNN). Estreno: 2 de diciembre

Hard Knocks: In Season with the NFC East. Estreno: 3 de diciembre

It’s Never Over, Jeff Buckley. Estreno: 4 de diciembre

Architecton. Estreno: 4 de diciembre

El rugir de las llamas. Estreno: 4 de diciembre

The Family McMullen. Estreno: 5 de diciembre

Sarah Squirm: ¡En vivo! + En carne y hueso. Estreno: 12 de diciembre

Spinal Tap II: The End Continues. Disponible: 12 de diciembre

Tony Shalhoub Breaking Bread (serie original de CNN). Estreno: 15 de diciembre

Obsession: The Murder of a Beauty Queen. Estreno: 17 de diciembre

Music Box: Counting Crows: Have You Seen Me Lately?. Estreno: 18 de diciembre

Spider-Man: Un nuevo universo. Estreno: 22 de diciembre

Aztec Batman: Clash of Empires. Estreno: 22 de diciembre

Ne Zha II. Disponible: 24 de diciembre

Spider-Man: Far From Home. Disponible: 24 de diciembre

Spider-Man: Homecoming. Disponible: 24 de diciembre

Spider-Man: No Way Home. Disponible: 24 de diciembre

Happy And You Know It. Estreno: 25 de noviembre

Spider-Man: Across the Multiverse. Disponible: 27 de diciembre

Estrenos de diciembre 2025 en Netflix

Netflix emite este diciembre uno de los hitos de la joven historia de esta plataforma de streaming.

Se trata de los episodios finales de Stranger Things. Los capítulos 5, 6 y 7 —llamados “Volumen 2”— estarán disponibles el 25 de diciembre y el episodio final (el capítulo 8) podrá verse este 31 de diciembre.

Como curiosidad, además de estrenarse en Netflix, se estrenará en simultáneo ese día en 350 salas de cine de Estados Unidos y Canadá. Será el cierre de una historia iniciada en 2016 y que devino en un fenómeno cultural.

Además de Stranger Things, Netflix tiene previsto en diciembre lanzar la tercera entrega de la serie de películas de crímenes y misterio protagonizadas por el detective Benoit Blanc (Daniel Craig).

Su título es Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery y, además de Craig, cuenta con un elenco de lujo: Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church.

Le acompaña en similar orden de interés la serie del género western The Abandons, ambientada en el territorio de Washington en 1854, en el que dos mujeres —encarnadas por Lena Headey (Game of Thrones) y Gillian Anderson (The X Files)—, matriarcas de dos familias enfrentadas, se disputan el control de la región y la fortuna de un yacimiento de plata recién encontrado.

The Abandons fue creada por Kurt Sutter, quien ideó la popular serie Sons of Anarchy.

Estos son sus estrenos más relevantes:

Anne Rice’s Mayfair Witches (temporada 2). Estreno: 2 de diciembre

The Abandons. Estreno: 4 de diciembre

The Believers (temporada 2). Estreno: 4 de diciembre

The New Yorker at 100. Estreno: 5 de diciembre

The Night My Dad Saved Christmas 2. Estreno: 5 de diciembre

Babylon. Disponible: 7 de diciembre

The West Wing (temporadas 1-7). Disponible: 9 de diciembre

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Estreno: 12 de diciembre

Emily in Paris (temporada 5). Estreno: 18 de diciembre

Downton Abbey: A New Era. Disponible: 24 de diciembre

Stranger Things 5: Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7). Estreno: 25 de diciembre

Stranger Things 5: El final (episodio final de la serie). Estreno: 31 de diciembre

Estrenos de diciembre 2025 en Hulu/Disney+

La temporada 2 de Percy Jackson and the Olympians es el título más importante que Disney+ estrena en diciembre. En los nuevos episodios, el protagonista se adentrará en un océano lleno de monstruos y criaturas mitológicas.

La plataforma también estrenará una serie documental de seis episodios titulada The End of an Era, que muestra la parte íntima de la gira The Eras Tour de Taylor Swift. La docuserie incluye la participación de Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch, entre otros.

Los aficionados al cine de terror tendrán a su disposición el estreno en streaming de la película Together, con Dave Franco y Alison Brie. Y los más chicos deberán estar atentos a la cinta animada Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw, ambientada en Navidad.

Estos son sus estrenos más relevantes:

The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular. Estreno: 1 de diciembre

Disney’s A Christmas Carol (2009). Disponible: 1 de diciembre

Gremlins. Disponible: 1 de diciembre

Home Alone. Disponible: 1 de diciembre

Home Alone 2: Lost In New York. Disponible: 1 de diciembre

The Santa Clause. Disponible: 1 de diciembre

CMA Country Christmas: Special Premiere. Estreno: 3 de diciembre

Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw. Estreno: 5 de diciembre

Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Christmas Shorts. Estreno: 5 de diciembre

Percy Jackson and the Olympians (temporada 2). Estreno: 10 de diciembre

Kevin Costner Presents: The First Christmas. Estreno: 10 de diciembre

The Death Coast (temporada 1). Estreno: 11 de diciembre

Secrets Declassified with David Duchovny (temporada 1). Estreno: 11 de diciembre

Surviving Jeffrey Epstein (temporada 1). Estreno: 11 de diciembre

The End of an Era. Estreno: 12 de diciembre

The Wonderfully Weird World of Gumball (temporada 2). Estreno: 22 de diciembre

Disney Parks Magical Christmas Day Parade. Estreno: 25 de diciembre

The Life of Chuck. Disponible: 26 de diciembre

Together. Disponible: 31 de diciembre

Estrenos de diciembre 2025 en Prime Video

Considerada una de las mejores adaptaciones de un videojuego, la primera temporada de Fallout recibió 16 nominaciones a los premios Emmy en 2024. De allí que exista una gran expectativa por la temporada 2 de la serie, que Prime Video estrena este 17 de diciembre.

Su novedad: la acción se desarrolla en una Las Vegas posapocalíptica, a la que llegan los protagonistas Lucy (Ella Purnell) y el necrófago (Walton Goggins). Los nuevos episodios cuentan además con Macaulay Culkin (Home Alone) como actor invitado.

Y en la línea del clásico decembrino Home Alone, Prime Video estrena la película Oh.What.Fun, en la que Michelle Pfeiffer es dejada sola en casa por su familia, así que emprende una serie de aventuras por su cuenta durante las festividades.

El elenco que acompaña a Pfeiffer en la cinta está repleto de estrellas de Hollywood.

Estos son sus estrenos más relevantes:

Oh. What. Fun. Estreno: 2 de diciembre

Bullet Train. Disponible: 3 de diciembre

Ya no quedan junglas. Estreno: 5 de diciembre

The Phoenician Scheme. Disponible: 5 de diciembre

Tal vez mañana. Estreno: 6 de diciembre

What Happens Later. Disponible: 6 de diciembre

Shadow Force. Estreno: 10 de diciembre

Merv. Disponible: 10 de diciembre

Tell Me Softly. Estreno: 12 de diciembre

Long Gone Heroes. Estreno: 15 de diciembre

Operación Triunfo 2025: La gala final. Estreno: 15 de diciembre

Joker: Folie à Deux. Disponible: 16 de diciembre

Fallout (temporada 2). Estreno: 17 de diciembre

Human Specimen. Estreno: 18 de diciembre

La sospecha de Sofía. Estreno: 19 de diciembre

Atasco (temporada 3). Estreno: 22 de diciembre

Miss Sophie: Same Procedure as Every Year. Estreno: 22 de diciembre

A Minecraft Movie. Disponible: 22 de diciembre

Sinners. Disponible: 26 de diciembre

Guns Up. Estreno: 26 de diciembre

The Strangers: Chapter 2. Estreno: 28 de diciembre

Mi fin de semana perfecto (temporada 2). Estreno: 29 de diciembre

The Naked Gun (2025). Disponible: 29 de diciembre

The Polar Express. Disponible: 31 de diciembre

Trap House. Estreno: 31 de diciembre

Estrenos de diciembre 2025 en Apple TV+

Apple TV+ emitirá este diciembre la película que la plataforma estrenó con éxito este año en cine: F1: The Movie, con Brad Pitt y Javier Bardem. Y para los más pequeños tiene reservado el lanzamiento de The First Snow of Fraggle Rock, que tiene, entre sus artistas invitados, a la cantante e influencer venezolana Lele Pons.

Además, Apple TV+ posee los derechos de streaming del clásico navideño de dibujos animados A Charlie Brown Christmas y permitirá en Estados Unidos que pueda verse sin subscripción los días 13 y 14 de diciembre.

Estos son sus estrenos más relevantes:

The First Snow of Fraggle Rock. Estreno: 5 de diciembre

F1: The Movie. Disponible: 12 de diciembre

A Charlie Brown Christmas. Disponible: 13 de diciembre

Born to be Wilde. Disponible: 19 de diciembre

Pluribus (final de temporada). Estreno: 26 de diciembre

Estrenos de diciembre 2025 en Paramount+

El gran lanzamiento de Paramount+ este diciembre es la serie Little Disasters, protagonizada por Diane Kruger. Está basado en la novela homónima de Sarah Vaughan, autora del best-seller Anatomy of a Scandal, ya adaptada en una miniserie en 2022.

Según la sinopsis oficial, su trama gira sobre “un grupo de madres amigas que se ve divide cuando una de ellas es acusada de herir a su bebé, lo que fractura su vínculo y casi destruye a sus familias”.

En un tono diferente, en el género de acción, el comediante Kevin James protagoniza Guns Up, como un expolicía que trabaja ahora como matón de la Mafia, pero, cuando decide dejar de lado su actividad criminal, descubre que sus antiguos jefes no se lo permiten.

Estos son sus estrenos más relevantes:

Guns Up. Disponible: 1 de diciembre

A Christmas Carol (1984). Disponible: 1 de diciembre

Miracle on 34th Street (1947). Disponible: 1 de diciembre

Teen Mom: The Next Chapter (temporada 2). Estreno: 3 de diciembre

Predators. Estreno: 8 de diciembre

Little Disasters. Estreno: 11 de diciembre

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles (temporada 2). Estreno: 12 de diciembre

Dora (temporada 4). Estreno: 19 de diciembre

The Kennedy Center Honors. Estreno: 23 de diciembre

A Grammy Celebration of Latin Music. Estreno: 28 de diciembre

New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash. Estreno: 31 de diciembre

Estrenos de diciembre 2025 en Universal+

La plataforma Universal+ estrena este diciembre la temporada 2 de la serie The Ex-Wife, en la que la protagonista Tasha (Celine Buckens) verá trastocada su tranquila vida en Chipre, en la que se oculta bajo una nueva identidad, cuando descubre que su marido Jack (Tom Mison) sale de prisión.

El otro plato fuerte de Universal+ es la serie alemana de época War of the Kingdoms, en la que el rey Gunther busca aliarse con los romanos para enfrentar la invasión de los hunos.

La trama se inspira en el Nibelungenlied (El cantar de los Nibelungos), el poema de gesta de origen germánico, escrito alrededor del siglo XIII.

Estos son sus estrenos más relevantes:

The Ex-Wife (temporada 2). Estreno: 4 de diciembre

M3GAN. Disponible: 5 de diciembre

Below Deck Down Under. Estreno: 10 de diciembre

War of the Kingdoms. Estreno: 14 de diciembre

MacGruber (temporada 1). Estreno: 17 de diciembre

The Couple Next Door (temporada 2). Estreno: 26 de diciembre

Estrenos de diciembre 2025 en Peacock

Peacock enfoca su programación de diciembre en programas especiales de temática navideña y en algunas series originales, entre las que destaca The Copenhagen Test, protagonizada por Simu Liu (Shang-Chi and the Legend of the Ren Rings), en la que un analista descubre que su cerebro fue hackeado, por lo que un grupo de criminales logran tener acceso a sus sentidos; y la única manera de librarse de ellos será fingir normalidad para descubrir a los culpables.

Estos son sus estrenos más relevantes: