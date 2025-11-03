Estrenos de noviembre 2025: las películas y series que llegan a Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+

Durante noviembre, las plataformas de streaming llegan con una cartelera imperdible. Netflix estrena la esperada temporada 5 de "Stranger Things", mientras que las fanáticas de "Maxton Hall: The World Between Us" podrán disfrutar su segunda parte.

(CNN Español)—Ya con Halloween detrás, las plataformas de streaming se concentran en títulos de prestigio que gustan tanto en las ceremonias de premios, así como en prepararse para las festividades de Navidad.

El título más esperado este noviembre es el estreno de la temporada 5 de Stranger Things, que Netflix dividió en dos partes, así que solo veremos cuatro nuevos episodios el 26 de noviembre, con tres capítulos disponibles el 25 de diciembre y el episodio final de la serie a estrenarse el 31 de diciembre en la víspera de Año Nuevo.

La otra serie esperada con interés es Pluribus, en Apple TV+, el nuevo programa del creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, que tiene como protagonista a Rhea Seehorn, la revelación de Better Call Saul. También hay expectativas por la miniserie All Her Fault, con Sarah Snook, la estrella de Succession. Quienes buscan una serie menos intensa, HBO Max estrena la comedia I Love LA, con Rachel Sennott, famosa por las películas Bottoms y Shiva Baby.

Esta es una guía de los títulos más relevantes por plataforma de streaming que se estrenan este noviembre:

HBO/HBO Max

El foco de la oferta de HBO Max en noviembre está puesto en dos series de distinto registro. Una es la comedia “I Love LA”, sobre un grupo de amigos en la ciudad de Los Ángeles al que el tiempo, nuevas relaciones y la ambición ponen a prueba su amistad. Su novedad es que la serie es creada por la actriz Rachel Sennott, estrella del cine independiente.

La otra serie destacada es francesa: “The Seduction”, que funciona como una precuela de la novela “Dangerous Liaisons” (Las amistades peligrosas), que narra el ascenso al poder de la joven Isabelle de Merteuil, interpretada por Anamaria Vartolomei (“The Count of Montecristo”).

Como novedad, HBO Max estrena la serie documental “The Vallecas Files” (“Expediente Vallecas”), que reconstruye el caso de poltergeist más famoso de España, sobre la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro en 1991, ocurrida tras una sesión de ouija, y los fenómenos paranormales que experimentó su familia.

Estos son sus estrenos más relevantes:

A Christmas Carol (1938). Disponible: 1 de noviembre

A Christmas Story. Disponible: 1 de noviembre

Elf. Disponible: 1 de noviembre

I Love LA. Estreno: 2 de noviembre

Past Lives. Disponible: 2 de noviembre

Barney’s World. Estreno: 3 de noviembre

Harry Potter: Wizards of Baking (temporada 2). Estreno: 3 de noviembre

Who Hired the Hitman?: Estreno: 5 de noviembre

Alex vs ARod. Estreno: 6 de noviembre

The Vallecas Files. Estreno: 7 de noviembre

Materialists. Disponible: 7 de noviembre

Bad Sports: When Fans Turn Violent for The Whole Story with Anderson Cooper. Estreno: 10 de noviembre

Ângela Diniz: Murdered and Convicted. Estreno: 13 de noviembre

Kingdom of the Planet of the Apes. Disponible: 13 de noviembre

Eddington. Disponible: 14 de noviembre

One to One: John & Yoko. Estreno: 14 de noviembre

The Seduction. Estreno: 14 de noviembre

Thoughts & Prayers. Estreno: 18 de noviembre

Flight Risk. Disponible: 26 de noviembre

Krypto Saves the Day. Estreno: 28 de noviembre

Obsession: The Murder of a Beauty Queen. Estreno: 28 de noviembre

Netflix

Netflix concentró en noviembre dos de sus lanzamientos más importantes de 2025. Primero, el 7 de noviembre estrena en exclusiva la película Frankenstein, del director mexicano Guillermo del Toro, con el actor guatemalteco Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz. La cinta es una adaptación de la novela de horror y ciencia ficción de Mary Shelley y es un proyecto que Del Toro tiene décadas en desarrollo. Frankenstein”se exhibió en algunas salas de cine selectas para calificar a los premios Oscar, pero su estreno masivo llega con su debut en Netflix.

A la par de Frankenstein, Netflix lanza su producción más costosa con la temporada 5 de la serie Stranger Things, cuyo estreno está dividido en tres tramos, con los primeros cuatro episodios disponibles el 26 de noviembre.

Ya han transcurrido más de tres años desde que se estrenó la temporada 4, así que es posible que muchos expectadores hayan olvidado cómo concluyó entonces la historia. Los nuevos episodios ocurren en el otoño de 1987, con el pueblo de Hawkings en peligro luego de que la realidad alternativa del “Upside Down” empieza a colarse en nuestro mundo a través de unas grietas. El nuevo tráiler sugiere que veremos a Eleven (Millie Bobby Brown) de nuevo en modo superhéroe.

Los aficionados al drama histórico tendrán como oferta principal la miniserie “Death by Lightning”, que reconstruye la historia verídica del asesinato del presidente de Estados Unidos, James Garfield, interpretado por Michael Shannon, a manos de un admirador, Charles J. Guiteau, encarnado por Matthew Macfadyen (“Succession”).

Estos son sus estrenos más relevantes:

Back to the Future. Disponible: 1 de noviembre

Back to the Future Part II. Disponible: 1 de noviembre

Back to the Future Part III. Disponible: 1 de noviembre

Dr. Seuss’s The Sneetches. Estreno: 3 de noviembre

Leanne Morgan: Unspeakable Things. Estreno: 4 de noviembre

Squid Game: The Challenge (temporada 2). Estreno: 4 de noviembre

Heweliusz. Estreno: 5 de noviembre

Just Alice. Estreno: 5 de noviembre

The Bad Guys: Breaking In. Estreno: 6 de noviembre

Death by Lightning. Estreno: 6 de noviembre

The Vince Staples Show (temporada 2). Estreno: 6 de noviembre

Frankenstein (2025). Estreno: 7 de noviembre

As You Stood By. Estreno: 7 de noviembre

Countdown: Jake vs. Tank. Estreno: 8 de noviembre

The Beast in Me. Estreno: 13 de noviembre

Nouvelle Vague. Estreno: 14 de noviembre

A Man on the Inside (temporada 2). Estreno: 20 de noviembre

Stranger Things: Temporada 5 Volumen 1. Estreno: 26 de noviembre

Hulu/Disney+

Las series sobre bufetes de abogados son uno de los géneros más populares de la televisión estadounidense. Pero All’s Fair tiene un giro que la hace interesante: fue creada por Ryan Murphy, el cerebro detrás de las series American Horror Story y Monster, de la que Netflix estrenó en octubre la controvertida Monster: The Ed Gein Story. En All’s Fair, Murphy se centra en un bufete de mujeres abogadas especializadas en divorcios; y su elenco es estelar: Kim Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close, Teyana Taylor (la revelación de “One Battle After Another”), Jennifer Jason Leigh y Sarah Paulson, entre otros.

Dos documentales destacan en la oferta de noviembre: Fire and Water: Making The Avatar Films, sobre cómo se filmó la nueva película de la saga Avatar, y The Beatles Anthology, que cuenta la historia de la famosa banda a través de grabaciones y testimonios originales restaurados con la tecnología del estudio del director Peter Jackson.

Estos son sus estrenos más relevantes:

All’s Fair. Estreno: 4 de noviembre

The Manipulated. Estreno: 5 de noviembre

Fire and Water: Making The Avatar Films. Estreno: 7 de noviembre

Marvel’s Iron Man and his Awesome Friends. Estreno: 12 de noviembre

LEGO Marvel Avengers: Strange Tail. Estreno: 12 de noviembre

Madame Web. Estreno: 14 de noviembre

A Very Jonas Christmas Movie. Estreno: 14 de noviembre

The Beatles Anthology (episodios 1-3). Estreno: 25 de noviembre

The Beatles Anthology (episodios 4-6). Estreno: 26 de noviembre

The Beatles Anthology (episodios 7-9). Estreno: 27 de noviembre

Prep & Landing: The Snowball Protocol. Estreno: 28 de noviembre

Prime Video

David Duchovny, el recordado Fox Mulder de The X Files, regresa a la TV como protagonista de la serie Malice, sobre un joven que se infiltra en una familia adinerada con el propósito de vengarse de ella. Este thriller convive en la oferta de Prime Video en noviembre con la serie juvenil alemana Maxton Hall: The World Between Us y la comedia de acción Playdate, con una “pareja dispareja” protagonizada por el musculoso Alan Ritchson (“Reacher”) y el comediante Kevin James.

Estos son sus estrenos más relevantes:

King & Conqueror. Disponible: 1 de noviembre

Maxton Hall: The World Between Us (temporada 2). Estreno: 7 de noviembre

The Alto Knights. Disponible: 7 de noviembre

Tatsuki Fujimoto 17-26. Estreno: 7 de noviembre

Playdate. Estreno: 12 de noviembre

Malice. Estreno: 14 de noviembre

Juen Farms. Estreno: 17 de noviembre

The Mighty Nein. Estreno: 19 de noviembre

Mickey 17. Disponible: 26 de noviembre

Apple TV+

Apple TV+ es la plataforma detrás de dos las series más originales del último lustro: Severance y The Studio, que brillaron en los premios Emmy 2025. Y este noviembre tiene previsto estrenar una serie en este estilo, Pluribus, de cuya trama poco se conoce, salvo que es el nuevo programa creado por el célebre Vince Gilligan, el cerebro detrás de Breaking Bad. La protagonista de Pluribus es Rhea Seehorn, quien ya trabajó con Gilligan en Better Call Saul.

Estos son sus estrenos más relevantes:

Pluribus. Estreno: 7 de noviembre

Palm Royale (temporada 2). Estreno: 12 de noviembre

Come See Me in the Good Light. Estreno: 14 de noviembre

The Family Plan 2. Estreno: 21 de noviembre

Prehistoric Planet: Ice Age. Estreno: 26 de noviembre

WondLa (temporada 3). Estreno: 26 de noviembre

Paramount+

Taylor Sheridan, el creador de Yellowstone y sus varios spinoffs, es el productor guionista más exitoso en Hollywood actualmente. Y tras Tulsa King y Mayor of Kingstown, Paramount+ tiene previsto estrenar en noviembre otra de las series creadas por Sheridan. Es el caso de la temporada 2 de Landman, protagonizada por Billy Bob Thornton, sobre el competido mundo de la extracción de petróleo en Texas.

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi. Disponible: 1 de noviembre

All I Want For Christmas. Disponible: 1 de noviembre

The Cut. Estreno: 1 de noviembre

Crutch (temporada 1). Estreno: 3 de noviembre

Rubble & Crew (temporada 2). Estreno: 5 de noviembre

Landman (temporada 2). Estreno: 16 de noviembre

PAW Patrol Holiday Fireplace Special. Estreno: 21 de noviembre

A PAW Patrol Christmas Special. Estreno: 28 de noviembre

Peacock

La gran apuesta de Peacock es la miniserie All Her Fault, sobre la madre de un niño desaparecido. Está protagonizada por Sarah Snook, recordada por Succession, quien es acompañada en el elenco por Michael Peña, Dakota Fanning y Sophia Lillis.

Estos son sus estrenos más relevantes:

All Her Fault. Estreno: 6 de noviembre

Downton Abbey: The Grand Finale”. Disponible: 7 de noviembre

Wicked: One Wonderful Night. Estreno: 7 de noviembre

Happy’s Place (temporada 2). Estreno: 8 de noviembre

Tiffany Haddish Goes Off. Estreno: 13 de noviembre

Nobody 2. Disponible: 14 de noviembre

BravoCon Tea Time Rewind. Estreno: 17 de noviembre

Epic Ride: The Story of Universal Theme Parks. Estreno: 17 de noviembre

The Bad Guys 2. Disponible: 21 de noviembre

Bel-Air (temporada 4). Estreno: 24 de noviembre

Con información de Gonzalo Jiménez, CNN en Español