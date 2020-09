(CNN) — Los fanáticos de Marvel tendrán que esperar un poco más para Black Widow.

Disney anunció el miércoles que la muy esperada película de superhéroes protagonizada por Scarlett Johansson se retrasará hasta el 7 de mayo de 2021. La película estaba programada para llegar a los cines el 6 de noviembre.

Black Widow fue reprogramada en marzo debido al coronavirus. Originalmente estaba destinado a ser lanzado al comienzo de la temporada de películas de verano el 1 de mayo.

El retraso de Black Widow comienza un poco como un efecto dominó para las otras películas del Universo Cinematográfico de Marvel con Eternals y Shang Chi and the Legend of the Ten Rings también retrocediendo.

Eternals, que estaba programada para llegar a los cines el 12 de febrero de 2021, ahora se proyectará a partir del 5 de noviembre de 2021. Shang Chi se trasladará del 7 de mayo de 2021 al 9 de julio de 2021.

Otras grandes películas de Disney también se están ajustando con la nueva versión de Steven Spielberg de West Side Story que se moverá del 18 de diciembre de 2020 al 10 de diciembre del próximo año.

El retraso de Black Widow nuevamente es una píldora difícil de tragar para los cines. La película es una de las más esperadas del año y proviene de la franquicia Marvel, que es una de las marcas taquilleras más confiables de Hollywood.

Los cines, que reabrieron durante el verano después de estar cerrados durante meses, necesitan desesperadamente películas exitosas, o realmente cualquier película nueva para el caso.

La taquilla ha sido anémica con películas como Tenet, The New Mutants y Unhinged siendo las únicas películas nuevas notables que se estrenan en los cines. Sus inicios difíciles han señalado una caída sombría para la industria.

Ahora, sin Black Widow es mucho tiempo hasta No Time to Die, la próxima gran película en la agenda, que no llegará a los cines hasta el 20 de noviembre.

