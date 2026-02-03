Estrellas de “Las Guerreras K-Pop” interpretarán el éxito “Golden” en la ceremonia de los BAFTA

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces de la exitosa película animada, realizarán su primera presentación conjunta fuera de Estados Unidos en la gala británica.

Las cantantes EJAE (Rumi), Audrey Nuna (Mira) y Rei Ami (Zoey), voces principales de la banda sonora de KPop Demon Hunters, actuarán en los Premios BAFTA de este año.

Interpretarán el éxito “Golden” durante la ceremonia que se transmitirá el 22 de febrero, marcando su primera presentación juntas fuera de Estados Unidos.

Detalles de la ceremonia y contexto

La gala, presentada por Alan Cumming, se emitirá en BBC One y BBC iPlayer en el Reino Unido y por E! en Estados Unidos. El anuncio se produce después de que KPop Demon Hunters se convirtiera en la película más vista en la historia de Netflix durante 2025. Sin embargo, la cinta no es elegible para los premios BAFTA debido a las normas que requieren estrenos en salas de cine.

Según reportó NME, las artistas expresaron su orgullo por “representar a KPop Demon Hunters” y difundir su mensaje positivo. La ceremonia tendrá entre sus favoritas a One Battle After Another (14 nominaciones) y Sinners (13 nominaciones).