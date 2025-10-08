Cultura música

Estrellas de “KPop Demon Hunters” presentan por primera vez en vivo “Golden” en el show de Jimmy Fallon: Mira la presentación

Por CNN Chile

08.10.2025 / 13:20

{alt}

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quien dan vida a las voces cantadas a Rumi, Mira y Zoey realizaron una presentación que ya acumula más de 3 millones de reproducciones en YouTube.

La estrellas de la película KPop Demon Hunters se presentaron la noche del martes en el popular programa The Tonight Show de Jimmy Fallon.

Se trata de EJAE, Audrey Nuna Rei Ami, quien dan vida a las voces cantadas a Rumi, Mira y Zoey, respectivamente, quienes interpretaron Golden por primera vez en vivo.

El éxito de la canción, que ha permanecido ocho semanas en el número uno del Billboard Hot 100, ha sido tal que en el programa el mismo Jimmy Fallon sorprendió a las artistas con un disco de platino.

La presentación de Golden acumula más de 3.339.000 reproducciones y 308 mil “me gusta” en YouTube, donde además se llenó de comentarios de usuarios alabando el talento del trío.

Mira la presentación de Golden en vivo

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Decomisan casi 2 millones de dólares en productos falsificados en Puerto de San Antonio
De Lana Del Rey a Tego Calderón: Rolling Stone publica la lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI
Cristiano Ronaldo hace historia como el primer futbolista "billonario" del mundo según Bloomberg
Sismo se registra en la Región de Antofagasta: Revisa su magnitud
Venezuela confirma que realiza ejercicios ante hipótesis de "agresión militar" de Estados Unidos
Hombre resultó herido tras ser atacado por un oso en un supermercado en Japón