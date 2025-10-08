Estrellas de “KPop Demon Hunters” presentan por primera vez en vivo “Golden” en el show de Jimmy Fallon: Mira la presentación

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quien dan vida a las voces cantadas a Rumi, Mira y Zoey realizaron una presentación que ya acumula más de 3 millones de reproducciones en YouTube.

La estrellas de la película KPop Demon Hunters se presentaron la noche del martes en el popular programa The Tonight Show de Jimmy Fallon.

Se trata de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quien dan vida a las voces cantadas a Rumi, Mira y Zoey, respectivamente, quienes interpretaron Golden por primera vez en vivo.

El éxito de la canción, que ha permanecido ocho semanas en el número uno del Billboard Hot 100, ha sido tal que en el programa el mismo Jimmy Fallon sorprendió a las artistas con un disco de platino.

La presentación de Golden acumula más de 3.339.000 reproducciones y 308 mil “me gusta” en YouTube, donde además se llenó de comentarios de usuarios alabando el talento del trío.

Mira la presentación de Golden en vivo