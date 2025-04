Este martes es la preventa para el concierto de Dua Lipa en Chile: ¿Cuáles son los precios?

La preventa comenzará a partir de las 10 horas de este martes. Mientras que la venta general será este jueves 10 de abril en el mismo horario.

Hace casi una semana se dio a conocer que la cantante Dua Lipa visitará Chile para dar un concierto.

La intérprete de grandes éxitos como One Kiss, Dance the Night o Don’t Start Now llegará a territorio nacional como parte del “Radical Optimism Tour”, el cual también la llevará por Bogotá, Lima, São Paulo y Río de Janeiro y más ciudades.

El esperado segundo show de Dua Lipa en Chile está programado para el martes 11 de noviembre en el Estadio Nacional (Región Metropolitana).

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Dua Lipa en Chile?

La preventa comenzará a las 10:00 horas de este martes 8 de abril y es exclusiva para clientes Visa del Banco de Chile. Será a través del sitio web de Ticketmaster.

PIT Pacífico: $334.875

PIT Andes: $334.875

Pacífico Medio: $258.500

Pacífico Alto: $217.375

Pacífico Bajo: $170.375

Cancha frontal: $141.000

Andes: $111.625

Pacífico lateral: $88.125

Cancha general: $64.625

Galería: $52.875

Movilidad reducida: $52.875

La venta general comenzará a las 10:00 horas de este jueves 10 de abril.

En el sitio web, la ticketera indicó que habrá un máximo de 4 tickets por usuario, que no habrá derecho a retracto en las compras y que los niños a partir de los 2 años pagan entrada.