Dua Lipa anuncia concierto en Chile: Revisa cuándo será el show, el valor de las entradas y más

Buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas nacionales de Dua Lipa, ya que este martes la artista albanobritánica anunció que dará un concierto en Chile.

La intérprete de grandes éxitos como One Kiss, Dance the Night o Don’t Start Now arribará al país como parte de su nueva gira mundial “Radical Optimism”.

El esperado show de Dua Lipa está programado para el próximo martes 11 de noviembre en el Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa.

Como parte de su nuevo tour, la cantante también visitará otras ciudades de Latinoamérica como Bogotá, Lima, São Paulo y Río de Janeiro, entre otras.

¿Cuándo es la preventa y venta de entradas?

Las entradas para el concierto de Dua Lipa en Chile saldrán a la venta el próximo jueves 10 de abril a través del sistema de Ticketmaster.

¿Cuánto costarán las entradas?

