“Es más grande de lo que esperaba”: Fans coreanos de Nmixx sorprendidos con el Festival de Viña

Y no sólo en Chile han estado atentos a su presentación, sino que también en su natal corea. Algunos twitteros han estado pendientes a la transmisión y han comentado lo que ha sido su show, destacando lo "grande" que es el Festival de Viña del Mar.

Uno de los puntos altos del Festival de Viña 2026 ha sido la presentación del grupo coreano Nmixx. Las idols han conquistado al público con sus canciones, bailes y carisma.

“El Festival de Viña del Mar es más grande de lo que pensaba, y Mnxx demostró por qué es el cabeza de cartel desde la primera canción”, fue lo que comentó un cibernauta.

엔믹스단체로장군된거같은데 라이브미침 — alliswell (@iswellall391130) February 25, 2026

아 셋리봐 ,,,,,,,,

엔믹스 내한해주세요 — 론 (@rrhonnn) February 25, 2026

We are sooooo ready!!!! Who else is ready for some first class entertainment by NMIXX??????? pic.twitter.com/HJ1LhMgLcG — Bruce Morrow (@BruceMorrow_) February 25, 2026