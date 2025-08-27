Cultura conciertos

Eros Ramazzotti anuncia concierto en Chile: Lugar, fecha y venta de entradas

Por CNN Chile

27.08.2025 / 11:54

El artista italiano comenzará su gira mundial en febrero de 2026 en París y llegará a Chile en noviembre para reencontrarse con el público local en el Movistar Arena.

El cantautor italiano Eros Ramazzotti confirmó que se presentará en Chile el próximo 26 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena.

Dicho show será parte de su tour mundial Una Historia Importante.

La gira comenzará el 14 de febrero de 2026, en el Accor Arena de París y recorrerá más de 30 países.

Según el equipo del artista, este tour busca conectar con el público y llegar a su corazón, independientemente del lugar donde se encuentren.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Multimúsica (@multimusica)

Entradas y preventa

  • Preventa exclusiva Caja Los Andes: Comienza el 1 de septiembre a las 11:00 horas con un 20% de descuento. Estará disponible por 48 horas o hasta agotar stock.
  • Venta general: iniciará una vez agotada la preventa o el miércoles 3 de septiembre a las 11:00 horas.
  • Sistema de venta: Solo a través de PuntoTicket.

Los descuentos no se aplican sobre el cargo por servicio.

