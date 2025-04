Erik Per Sullivan, el inolvidable Dewey de “Malcolm in the Middle” reaparece tras 18 años alejado del ojo público

Hasta ahora, Erik Per Sullivan es el único actor del elenco principal que no formará parte de la nueva producción de la serie, actualmente en desarrollo por Disney+.

El actor Erik Per Sullivan, recordado por su interpretación de Dewey en la icónica serie Malcolm in the Middle, ha sido captado por las cámaras por primera vez en 18 años.

La edición estadounidense del diario The Sun logró el registro exclusivo del exintérprete, quien no era visto en eventos públicos desde 2007.

Las imágenes muestran a Per Sullivan en las afueras de su domicilio en Boston, Estados Unidos. Vestido con un abrigo largo y un sombrero de invierno, el actor de 33 años fue fotografiado mientras cargaba un café y algunas bolsas con alimentos, además de dar un paseo con sus perros.

A pesar del paso del tiempo, sus rasgos físicos continúan recordando al personaje que encarnó durante las siete temporadas de la serie.

Lejos de la industria del entretenimiento, Erik Per Sullivan optó por una vida alejada de los reflectores tras su época de niñez en Hollywood.

Per Sullivan, actualmente, se encuentra dedicado a sus estudios de posgrado en literatura victoriana en una universidad de Massachusetts.

Su retiro de la actuación también se refleja en su ausencia en el esperado reboot de Malcolm in the Middle, que está siendo desarrollado por la plataforma Disney+ y que aún no tiene fecha de estreno.

De esta manera, el actor se mantiene como el único miembro del elenco principal que no participará en la nueva producción y el papel de Dewey será interpretado Caleb Ellsworth-Clark.