"Eres un monstruo disfrazado de hombre (...) No te amo": Los duros dardos de la hija de Juan Pablo Sáez al actor

Una dura crítica realizó la hija de Juan Pablo Sáez al actor en medio del conflicto por violencia intrafamiliar que lo involucra y por la disputa por la tenencia de sus hijos.

En el marco del Día del Padre, Sáez realizó una publicación en Instagram donde abordó el tema, recibiendo una dura respuesta por parte de la menor.

“No te amo, no te elegí y eres el peor papá para mí”, aseguró la niña de 12 años. “No entiendo por qué haces esto. El tener que hacerlo todo público y quitarme la paz. No hay un solo día en el que no te hagas la víctima para quedar bien con la gente. Cuando sanes tu mente, hablamos”, afirmó.

Pero no fue lo único: “Te haces la víctima. Eres un monstruo disfrazado de hombre y solo te importa tu reputación. Tu ego es enorme y tu corazón es diminuto”, consignó La Cuarta.

“Es mi voluntad hablarte o no. Y no quiero, porque no abres los ojos de la maldad que haces. Me cuesta entender cómo nadie de tu círculo cercano te hace darte cuenta del daño que me haces y lo manipulador que eres. Hasta nunca Juan Pablo”, cerró la niña.