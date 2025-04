“Era horrible”: Andreas Kisser de Sepultura recuerda la tradición chilena de escupitajos a bandas de metal

El guitarrista de la legendaria banda brasileña rememora los inicios de Sepultura en Chile y su particular relación con el público local durante su show de despedida en Lollapalooza 2025.

“Los chilenos tenían este hábito de escupir en el escenario. Era mucha gente escupiendo al mismo tiempo y nosotros no entendíamos por qué”, confesó Andreas Kisser, guitarrista de Sepultura, minutos antes de su presentación final en Chile durante Lollapalooza 2025. La banda, que se despide de los escenarios tras 40 años de carrera, incluyó al país en su gira Celebrating Life Through Death.

Kisser recordó cómo tuvieron que colocar letreros con la leyenda “a la banda no le gusta” para erradicar esta peculiar tradición metalera que interpretaban como señal de afecto. “Poco a poco, este cambio fue ocurriendo”, destacó el músico sobre una costumbre que calificó como “medio horrible”.

El caso más famoso: Mike Patton y Faith No More

El fenómeno de los escupitajos tuvo su momento más icónico en 1995, cuando Mike Patton de Faith No More recibió una lluvia de salivazos en el Teatro Caupolicán. El cantante incluso lamio uno de ellos, en un acto que selló su particular conexión con el público chileno, según reportó Emol.

La despedida de Sepultura

Sepultura, que tocó 19 veces en Chile desde los 90, eligió el festival para cerrar su historia en el país. “No es momento para tristeza. Estamos parando de forma completamente consciente”, afirmó Kisser sobre el adiós de la banda. El show reunió a generaciones de seguidores que corearon clásicos como Roots Bloody Roots y Refuse/Resist.