“No podemos estar siempre haciendo la misma música, hay que cambiar y evolucionar”. Así desdramatiza Carlos “Mohamed” Prieto, de Mägo de Oz, la existencia de estilos musicales como el trap o el reggaetón.

La banda española de folk metal y hard rock se encuentra en Chile para cerrar Al Abordaje Tour, la extensa y exitosa gira con la que están presentando su más reciente álbum de estudio, Bandera Negra (2021), y con la cual se han movilizado por España y todo el continente americano por más de un año.

Luego del suspendido del concierto en el Teatro Caupolicán que estaba con todas las entradas vendidas y programado para mayo pasado -tras modificaciones producto de pandemia de coronavirus-, los intérpretes de Fiesta pagana y Molinos de viento consiguieron reprogramar el show para este viernes en el recinto que está ubicado en el centro de Santiago. Además, agendaron una nueva fecha para el sábado 17 de diciembre que también está copada en su capacidad.

Tocar sin sus vocalistas

La gira no ha estado exenta de problemas. En la última etapa del tour, Mägo de Oz ha tenido que culminar sus presentaciones sin sus dos vocalistas (Javier “Zeta” Domínguez y la corista Patricia Tapia), debido a complicaciones médicas de cada uno.

“A mitad de la gira a Zeta le detectan dos hernias y lo tienen que operar y le dicen ‘tienes que parar por lo menos tres meses’, porque ya no podía ni andar en el escenario y en su vida diaria tampoco; y de golpe también a Patricia le detectan fibromialgia y también tuvo que parar, porque no podía ni subir las escaleras de su casa”, relata en entrevista con CNN Chile Mohamed, violinista y el segundo integrante más antiguo de la banda nacida en 1988, también mencionado como uno de los cofundadores del grupo.

“Para nosotros fue de golpe y nos quedamos sin cantantes. ¿Qué hacemos ahora? Teníamos como 60 conciertos todavía”, añade.

“Decidimos que la vida tiene que seguir, entonces, dijimos: ‘Bueno, tenemos grandes amigos que son muy buenos cantantes, que lo hacen muy bien y que pueden defender esto perfectamente’. Entonces, llamamos a Rafa Blas (ganador de La Voz, 2012), a Tete de Saratoga, a Charly López, Raquel (Xana Lavey) que la conocíamos de Celtian, y dijimos ‘venga, vamos a parar una semana, suspendemos los conciertos, vamos a enseñar, a ver el repertorio con vosotros’”, continúa.

De este modo, el músico dice que la “la respuesta de la gente ha sido cojonuda, están encantados con el show que damos y menos mal que la gente nos quiere mucho y ha sabido entender”, indica.

—¿Cómo han visto el desempeño de Rafa, Tete, Charly y Xana en la gira?

—Date cuenta de que ellos tampoco habían hecho una gira tan extensa, ni habían salido al extranjero ni habían actuado para tanto público. Entonces, ellos van haciéndolo muy bien, están súper contentos de vivir una experiencia increíble y, bueno, el trato entre nosotros es muy bueno y entre todos estamos contentos y sacándolo para adelante.

—Ustedes no han venido a Chile desde 2018 y en ese periodo han pasado muchas cosas en nuestro país. ¿Cómo ha sido este regreso?

—Chile para nosotros es un lugar muy especial. Ya en la canción Finisterra -del álbum homónimo publicado en 2000- nombrábamos al cabrón (Augusto Pinochet), entonces para nosotros siempre ha sido un sitio muy especial en el que cada vez que hemos venido para acá se nos ha tratado con un cariño y con un respeto maravilloso.



En ese sentido, Prieto destaca que el grupo se ha presentado en muchos sitios de Chile y “la verdad es que cuando yo vengo para acá se me ponen los pelos de punta, porque tenemos muchas similitudes en cuanto a dictadura, injusticias sociales que hemos vivido. Entonces, tenemos mucha conexión”.

—¿Y la sensación de cerrar una extensa gira en un país al cual no habían venido hace cuatro años?

—Fíjate que si ya Chile es un sitio mágico para nosotros, imagínate cerrar la gira aquí y con dos conciertos llenos en el Teatro Caupolicán. ¿Qué más podemos pedir? Es un final maravilloso.



—¿Hay sorpresas para los conciertos en Chile?

—No. Venimos haciendo el mismo repertorio que estamos haciendo ahora, incluiremos alguna canción más de las que estamos haciendo.

—Te lo pregunto porque recientemente publicaron el álbum recopilatorio “Love And Oz. Vol 2” y su single, “Nos han robado la primavera”, una muy bonita balada.

—Sí, es una bonita balada. Es un disco que hemos sacado ahora. Bueno, Mägo de Oz en todos los discos siempre saca baladas, entonces, cada cierto hacemos un recopilatorio, hacemos un par de ideas nuevas para que tengan material inédito y la verdad es que la aceptación está siendo muy buena. Salimos en el mundo en la lista de ventas salimos en el número 3 y a la gente le está gustando mucho la verdad, pero ese (disco) no lo vamos a incluir (en el repertorio de los conciertos).



35 años de Mägo de Oz

—2023 es un año cargado de aniversarios para Mägo de Oz, ¿cuáles son los planes?

—Para el año que viene vamos a hacer en Ciudad de México, Monterrey y España un Diabulus In Opera II, que es tocar con orquesta sinfónica. La verdad es que el primero fue impresionante y, bueno, nos gustaría repetirlo. Entonces, vamos a hacerlo con nuevas canciones y luego además lo que haremos será la gira del 35° aniversario que no vendremos a América, porque la idea es girar el año que viene solo en España y luego ya veremos para el año que viene si grabamos disco nuevo o qué hacemos.

Además de su trigésimo quinto aniversario, la banda celebra los 25 años de La leyenda de La Mancha (1998) y los 20 años de Gaia (2003).

Junto a ello, Txus di Fellatio, baterista y fundador de Mägo de Oz, dio a conocer a La Heavy que ya tiene compuestas “16 o 17 canciones nuevas”, vislumbrando así la grabación de un nuevo álbum.

“Tenemos canciones, lo que tenemos que ver es cuándo las grabamos y cuándo las sacamos. Tenemos que ver el hueco, para ver cómo lo hacemos”, dice Mohamed.

—De tantos años de carrera, ¿llega un momento en que se quedan sin ideas para componer?

—No, somos músicos, vivimos para la música y la música está dentro de nosotros. Entonces, siempre estás pensando en música.

—Y con nuevos estilos de repente. Ya vimos que sacaron un ska (“Tu madre es una cabra”), por ejemplo…

—Sí, es que Mägo de Oz es mezcla. Entonces, en la mezcla está la riqueza y lo que hay que hacer es siempre buscar nuevos sonidos, buscar nuevos ritos e influencias donde sin perder el sonido de Mägo de Oz lo enriquezcan.

“El rock no ha muerto”

—Gene Simmons dijo en abril que el rock está muerto, ¿compartes su opinión?

—Yo no creo que haya muerto. ¿Sabes qué pasa? Mira, siempre vienen modas. En los ’90 estuvo el grunge, ahora está el reggaetón y el trap. Siempre está viniendo nuevas músicas que van influenciando. Ahora está toda esta música que estamos escuchando que pareciera que con un teclado y el ordenador compongo, saco un single y ya está.

Prieto dice que “el rock siempre está y no va a morir, porque por mucho que está Daddy Yankee o toda esta gente que ahora está de moda, viene Iron Maiden para acá y llena estadios o viene Mägo de Oz y hace dos días seguidos de Teatro Caupolicán”.

“Entonces, sí, hay gente que se suma, que viene, pero son modas que vienen y van. En dos años pasarán estos y vendrán otros, harán un no sé qué y me alegro, pero viene AC/DC y llena el teatro o el estadio. No, el rock no ha muerto para nada”, sentencia.

—¿Qué piensas del trap o la música urbana?

—Pues, al que le guste que lo escuche. A mí no me gusta, pero yo entiendo que hay mucha gente que le gusta, que se identifica con ese tipo de música y bueno, pues si le gusta que lo escuche. O sea, si está ahí es por algo, a la gente le gusta. No podemos estar siempre haciendo la misma música, hay que cambiar y evolucionar, y a mí me parece bien que esté.

Finalmente, Mohamed asegura que escucha de “todo”: “Tengo dos niños de 12 años y están con el TikTok todo el día. Entonces, yo escucho de todo, porque lo ponen, sale un video con música, me ponen la música que escuchan ellos”.

“Pues, sí, a mí me parece bien. La música tiene que evolucionar, está bien. Habrá gente que le guste y gente que no”, concluye.