King Savagge adelantó que Cochinae, la canción que lo posicionó entre los máximos exponentes del género urbano en Chile, tendrá una versión remix cuyo lanzamiento se concretaría en septiembre próximo.

En entrevista con CNN Chile, Sebastián Salvo (24), nombre real del joven músico oriundo de la población Santo Tomás de La Pintana, se refirió tanto a su colaboración con Julianno Sosa como con Noriel; al reciente estreno el pasado 18 de agosto de Tra tra; la polémica en torno al productor Alex Gárgolas; su aspiración a presentarse en el Estadio Nacional y cómo votará en el plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

—¿Como se gestó Tra tra con Noriel?

—Noriel tiene unas reuniones en Chile sobre su gira y cosas así, y se dio la oportunidad de grabar la canción en dos días. El primer día grabamos la canción y el segundo grabamos el video al tiro en un momento rápido y ese mismo día que grabamos, el video se fue para Colombia.

King Savagge debía estar -junto a exponentes como Pablo Chill-E, Marcianeke y Pailita- en “Reggaetón Chileno Vol. 1”, un esperado disco producido por Alex Gárgolas, el mismo que ha colaborado con músicos de la talla de Arcángel y Rauw Alejandro. Sin embargo, hace unos días el puertorriqueño se enfrentó con los fanáticos chilenos y dejó varios mensajes controversiales en redes sociales, lo que llevó a la cancelación del proyecto y la furia de los músicos chilenos.

—¿Qué piensas de la polémica en torno a Alex Gárgolas?

—Siempre me he destacado por ser una persona bien aparte de los problemas, pero cuando se habló de ese tema y se tocó Chile y vi que se le estaba faltando el respeto a mi país, a mis artistas chilenos, que algunos son colegas míos y otros son mis hermanos, sentí el derecho de hablar y de expresar lo que sentía. En ese momento decido bajarme del álbum de Alex Gárgolas, apoyar a mi país, a mis colegas.

Sobre la colaboración de los músicos chilenos para enfrentar este tipo de situaciones, reflexiona: “Fue un problema que atacó brígido el género chileno y todos nos apoyamos, todos nos tiramos la vibra positiva y ninguno dijo esto del otro, no. Todos para arriba y démosle con la misma opinión y con el mismo pensamiento. Cuando sentí que nos pasaron a llevar saqué mi opinión y dije lo que tenía que decir y la gente me apoyó y le gustó. También dije lo justo y necesario, tampoco me puse a divulgar y hablar tanto. Dije lo justo y necesario, lo preciso. Pero de que se agiló, se agiló. De que habló hueás, habló hueás“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KING SAVAGGE (@kingsavaggeofficial)

—¿Por qué crees que los artistas del género urbano son tan unidos?

—Hermandad. Muchos nos conocemos de la calle, antes de hacer música, muchos tenemos conocidos. Hace rato que se viene viendo unión en el género. Obviamente, unos más para la tele, otros más reales, pero se está dando y me alegro caleta que estén pasando esas cosas, porque al final la unión hace mejores temas, reúne artistas que uno dice ‘oh, mira, va a sacar un tema este loco con este loco’, donde nadie se espera esta junta y eso causa que el público se anime escuchando música de nosotros, reproduzca más temas de nosotros, espere más de nosotros. Entonces, la unión nos sirve caleta como artistas, como personas. Al final es una ayuda para todos.

—¿Cuándo se estrena el remix de Cochinae?

—La verdad, yo no sé mucho de esa canción, porque es de Julianno Sosa. Él es quien maneja bien los temas, pero sí: a mí me hablaron de que se puede venir un remix. En septiembre me dijeron fecha, no sé si será real, pero puede que venga el remix con un duro del género de afuera -internacional-.

—¿Hay un escenario o festival en el que sueñas presentarte?

—No es por engrandecerme, pero ya en mi corto tiempo de carrera he pisado escenarios súper importantes: Movistar Arena, Teatro Caupolicán, Quinta Vergara, Festival Papayo en La Serena, Festival Munich. He estado en varios escenarios brígidos, pero quizás algún día pisar el Estadio Nacional, que se me dé la oportunidad de estar allá. Cantar en el Estadio Nacional lleno sería un sueño, una locura. Yo creo que ese es como ya el próximo paso, el próximo nivel. Con el equipo haciendo algo bien grande para la gente. Un festival bien bonito que valga la pena. Que la gente diga ‘valió la pena las 30 lucas que pagué de entrada, el hueón hizo tremendo espectáculo’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KING SAVAGGE (@kingsavaggeofficial)

Hace unos días, Pablo Chill-E tomó la delantera y dijo públicamente por cuál de las opciones votará en el plebiscito obligatorio de salida. “Prefiero una Constitución nueva a una que hicieron a base de miedo”, dijo a través de sus historias de Instagram.

—¿Cuál es tu opinión con respecto al plebiscito o a la contingencia nacional?

—Yo me voy a dejar llevar por lo que dice mi familia. En mi familia todos votan por Rechazo, porque mi familia tiene otros ideales, piensan más en lo que es la religión, todo lo que es Dios y esas cosas. Entonces, al votar Apruebo, como que mi familia se siente pasada a llevar con todos sus ideales. Igual, casi todos mis pares votan Rechazo. Casi nadie está de acuerdo con nada de lo que se va a hacer en el Apruebo. Entonces, yo soy como un votador popular: del que más votan, voto.

—¿Votas?

—Tengo que ir a votar no más, pero si no fuera obligación, no voto. Yo sé que está mal, pero no voto.