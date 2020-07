Una reflexión sobre los ciclos y cómo se vendrán los tiempos en esta nueva década son las inquietudes que llevaron a Kevin Johansen a dar vida a The Available 20’s, su más reciente single, que fue lanzado a fines de junio.

Como buen argentino, el músico pasa el frío y la cuarentena tomando mate en el living de su casa, desde donde conversa con CNN Chile y cuenta que se trata de una canción que nació el año pasado: “Cada tanto hago una producción con los amigos Cachorro López y Sebastián Schon. Estaban encantados”.

“Era un pensamiento sobre cómo habrán sido los ’20 hace 100 años y lo loco es que nos toca de vuelta unos locos años ’20. Desde el swing, el estilo musical jazzero, desde esa óptica pensar qué pasa ahora con la libertad individual, el amor, el compromiso, con todo en la vida y la fiesta, la fiesta como forma de protesta, que es lo que nos queda de algún modo en estos años locos que se vienen”, compartió.

Su propia mirada sobre los tiempos que se viven que son “impensados” y explicó que “es un poco la democracia de la desgracia porque nos niveló el campo a todos. Estamos todos en la misma tratando de lidiar con esto, el trabajo, aguantar la situación con familiares, a la distancia en algunos casos, o tratando de que estén bien los que tenemos hijos”.

“Uno piensa más filosóficamente después ‘bueno, si aquellos eran los años locos, estos son re locos'”, reflexionó el músico que ha visto a sus 56 años ha presenciado diversos momentos históricos, tanto de crisis como de liberaciones sociales.

Al respecto, Johansen destacó que “es increíble cómo se repiten los ciclos, los estallidos sociales, cómo se ven venir. Parece que están ahí tapados y de golpe sale una situación como lo racial en EE.UU., la situación en Chile el año pasado y tantos países que vemos como una cuestión cíclica que creo y quiero creer es para mejor, para evolucionar”.

Eso sí, para el argentino, la solución no es tan simple como responsabilizar solo a un líder, sino que es algo más colectivo e incluso introspectivo. “Es muy riesgoso apuntar con el dedo, porque uno apunta el dedo hacia un líder que fue elegido en cualquier país y lamentablemente, como decía Robert DeNiro, todos tenemos el gen de lo mejor y lo peor del ser humano“, sostuvo.

El artista trasandino, nacido en Fairbanks, en el estado de Alaska en EE.UU., identifica como uno de los principales problemas es el resentimiento que se puede generar entre las personas y que deriva en situaciones extremas como el racismo y el nacionalismo. Aunque en este punto hace un matiz: “hay dos tipos de nacionalismos, el del orgullo por un país, por su música, por su comida, por su cultura, y está el nacionalismo con z, de nazi, de ponerle bandera al otro en la cara“.

Y acá los artistas tienen un rol clave, ya que “los músicos tenemos al responsabilidad de generar empatía y celebrar las diferencias”.

Incluso, aseveró que “todos los países están en una especie de guerra civil solapada, donde el 50% piensa una cosa y el otro 50% piensa diametralmente lo opuesto. Esto se tiene que acabar o si no vamos a morir como especie. La plaga somos nosotros”.

Recomendaciones en pandemia

Kevin Johansen, como tantos músicos y artistas a lo largo del planeta, han debido poner en pausa todas sus presentaciones en vivo por la pandemia y las medidas de confinamiento establecidas en Argentina para controlar los contagios de COVID-19.

“Creo que todos los artistas queremos volver ya“, comentó. Deseo que ha dejado ver en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto de un ensayo antes de la pandemia previo a un show. Sin embargo, sabe cuales son las prioridades: “Todos sabemos que falta un rato para poder compartir con la gente y el calor de la gente en vivo nuevamente“.

El compositor, que ha tenido mucho tiempo en su hogar para poder dedicar sus energías a otras cosas más allá de su trabajo musical, dijo que ahora le ha dado al oportunidad a varias series, aunque “no había sido mucho de las series, veía un capítulo de La Casa de Papel y ya entendía cómo iba y no la seguía”.

“Con esto me vi todo Mad Men, que es excelente y aparte retrata una época que es en la que yo nací, me parece interesantísimo, dentro de una ciudad que yo viví 10 años, como Nueva York”, relató el también padre de cuatro hijos, uno de 12, otro de 16, el más grande 22 y uno de 5 años.

Pero no se quedó solo en la serie de Don Draper y Peggy Olsen. Ahora está viendo Billions, “que un poco juega a lo House of Cards. En vez de la política habla del Poder Judicial y el mundo mafioso de las finanzas, entonces me pareció interesante y me gusta dónde está situada. Habla de algún modo global del poder de las finanzas en este planeta loco en que vivimos”.

Finalmente, también ha disfrutado de la intriga de Ozark, “una familia que empieza a lidiar con el narcotráfico de México”. “Me gusta mucho el suspenso con trasfondo de observación o crítica social“, concluyó.