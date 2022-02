Este martes, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció que el cortometraje chileno Bestia está nominado a los premios Oscar 2022.

En la categoría Mejor Cortometraje Animado se encuentra el trabajo liderado por Hugo Covarrubias y Tevo Díaz, además de Affairs Of The Art, Boxballet, Robin Robin y The Windshield Wiper.

La producción nacional cuenta en 15 minutos cómo la torturadora y ex agente de la policía secreta de Chile Ingrid Olderock debe lidiar con su mente perturbada.

En conversación con CNN Chile y CHV Noticias, Covarrubias dio más detalles sobre este corto que está nominado a la misma categoría que ganó Historia de un Oso en 2015.

“Estábamos con un poco de miedo porque la reacción podía ser negativa, pero había que hacerlo y también tiene algo bonito tratar de vivir esa experiencia, sea negativa o positiva, porque para nosotros ya era positivo estar en la short list y estar optando a esta nominación ya estaba dando que hablar, nos llegaban rumores y se hablaba mucho de Bestia entre los votantes”, sinceró.

Sin embargo, la nominación fue algo muy emocionante para el equipo: “Hemos trabajado bien duro también en esto, porque es un corto animado en stop motion que es una técnica muy dura, muy meticulosa, que lleva mucho tiempo. Y todo eso junto hace que hayamos estallado un poquito en felicidad y emoción“.

Covarrubias detalló que todo comenzó investigando a personajes poco conocidos de la historia política de Chile, siendo la figura de Ingrid Olderock y su perro la que aparecía constantemente en esta búsqueda en libros de las periodistas Alejandra Matus y Nancy Guzmán.

“Decidimos abordar un poquito más este tema y transformarlo en cortometraje porque recibimos apoyo de Corfo en un inicio para hacer el teaser de esa serie. Después derivó en este piloto del cortometraje porque postulamos también a otros fondos, y empezamos a desarrollar el cortometraje alrededor del año 2018, con esta idea de desarrollar las cosas que hizo Ingrid Olderock y también una visita a su mundo interno y darle un enfoque un poquito más psicológico”, dijo.

Durante 2021, el corto sumó reconocimientos en países como Corea del Sur, México, Alemania, Letonia, Chile y Estados Unidos.

Además, recientemente fue incluido en la selección oficial del prestigioso Festival de Cine de Sundance.

Respecto a la esperada nominación, Covarrubias declaró que “es muy importante para nosotros ser parte de esa huella que está dejando el cine chileno alrededor del mundo. Creo que nosotros no lo pensábamos tanto, estaban divididas las opiniones acerca de si quedábamos nominados o no, pero ya en esta instancia sentimos que estamos marcando parte de la historia de la cinematografía chilena“.

Asimismo, confesó que su mayor inspiración para producir el corto fueron las anteriores nominaciones de Historia de un Oso y de El Agente Topo de Maite Alberdi. “El cine chileno está cada vez más en la carrera de los Oscar y algunos quedan más en el camino, otros siguen avanzando. Pero obviamente estar en esta instancia y también inspirando a otros creadores (…) para mí es súper importante”, zanjó.