Vuelve Cross: Aldis Hodge y Matthew Lillard adelantan la temporada 2 en entrevista con CNN Chile

Cross regresa con su segunda temporada y retoma el pulso de las investigaciones de alto impacto que marcaron su debut en streaming. Con estreno de tres episodios y luego capítulos semanales hasta el 18 de marzo, la serie vuelve a poner a Alex Cross (Aldis Hodge) frente a un caso que tensiona su ética y su rol como detective y psicólogo forense. CNN Chile conversó con parte del elenco y el creador Ben Watkins sobre el regreso, sus nuevos personajes y las preguntas morales que atraviesan la historia.

La historia sigue a Alex Cross (Aldis Hodge), detective de homicidios y psicólogo forense, especializado en crímenes de alto impacto. La serie, creada y liderada por Ben Watkins, se inspira en el universo del personaje creado por el escritor James Patterson, protagonista de una saga iniciada en 1993 con Apareció una araña (Along Came a Spider) y que desde entonces suma más de 30 novelas.

En el salto al streaming, su primera temporada debutó a fines de 2024 y, según cifras atribuidas a Amazon, alcanzó 40 millones de espectadores globales en sus primeros 20 días. En paralelo, Patterson es considerado uno de los autores más vendidos del mundo, con más de 400 millones de libros comercializados, de acuerdo con perfiles y entrevistas recientes.

Para esta segunda temporada, vuelven Aldis Hodge como Cross e Isaiah Mustafa como John Sampson, mientras se suman nombres como Matthew Lillard, quien interpreta al millonario Lance Durand, y Jeanine Mason, en un rol clave dentro de la nueva trama.

Los primeros tres episodios de Cross fueron estrenados este miércoles y luego habrá capítulos semanales, con cierre el 18 de marzo.

CNN Chile: Aldis, ¿te acuerdas dónde estabas y qué sentiste cuando te llamaron para decirte que “Cross” volvía con una segunda temporada? ¿Cuál fue el primer pensamiento que se te vino a la cabeza?

Aldis Hodge: “Mira, mi primer pensamiento siempre es: ‘Ok, manos a la obra’. Todavía estábamos metidos en la temporada uno y, cuando nos confirmaron la segunda, ni siquiera habíamos lanzado un tráiler. Nadie había visto nada. Entonces, pensé: ‘Bueno, si el estudio tiene este nivel de confianza en nosotros, es porque debemos estar haciendo el trabajo de la manera correcta. Ahora sigamos, y hagámoslo cada vez mejor’. Eso fue lo primero que se me pasó por la cabeza: ‘¿Cómo hacemos para que esto crezca, para que se vuelva aún más sólido y más grande?’.

Y al mismo tiempo sentí mucho orgullo por mi equipo. Sentí también una especie de… privilegio por el lugar en el que estoy y mucha suerte, porque, honestamente, esto es rarísimo: que te renueven mientras todavía estás sentado editando la primera temporada. Para nosotros fue un impulso enorme de confianza, pero, de nuevo, fue una de esas cosas en las que dije: ‘Ok, volvamos al trabajo. Hagámoslo mejor’.”

CNN Chile: Ben, filmaron las temporadas uno y dos de principio a fin; por ende, no hubo una retroalimentación de la audiencia de por medio. Desde un punto de vista creativo, ¿qué elementos desbloquea el poder contar con esa libertad? ¿Y qué temores surgen?

Ben Watkins: “Filmar la temporada 2 antes de que siquiera se estrenara la temporada 1 tiene algo de liberador, porque no estás incorporando la reacción del público en la forma en que desarrollas la historia. Y muchas veces el feedback es útil, claro, pero al mismo tiempo uno quiere honrar de verdad su visión. Como artista, como guionista, y también para todo nuestro equipo de guion, siento que cuando no estás distraído por lo que crees que la gente podría querer, puedes afinar con mucha más precisión lo que estás intentando lograr, sobre todo si tienes una visión muy específica. Y eso lo tuvimos cuando hicimos la temporada 2.

Pero ese feedback también tiene valor. Y nosotros no sabíamos que Cross iba a ser un mega hit. No sabíamos cuánto se iba a enamorar la gente de la relación entre Cross y Sampson, ni que iban a quedar pidiendo más de eso. Eso, obviamente, sí está en la temporada 2, pero igual empiezas a pensar: ‘Uf, quizá deberíamos haber hecho unas cuantas escenas más con Isaiah Mustafa y Aldis Hodge’. Y lo mismo con cómo reaccionó la gente a Bobby Trey, o a ciertas relaciones… Ese tipo de señales, en parte, me habría gustado tenerlas.

Dicho eso, como llevo suficiente tiempo en este negocio, sé lo tramposo que puede ser, porque puedes terminar en una situación donde dices: ‘Ah, a los fans les encantó Ramsey y todavía preguntan cuál era el tatuaje y quiénes eran los que lo seguían’, y es como… yo no sabía que la gente se iba a obsesionar con eso. Y si lo hubiera sabido, podría haberme distraído de contar la historia que yo realmente quiero contar”.

CNN Chile: Esta temporada también invita al público a preguntarse qué es un monstruo. A criterio de ustedes, ¿los monstruos más peligrosos nacen o se hacen?

Matthew Lillard: “Yo diría que se construyen. Porque creo que hay una especie de audacia que nace cuando alguien elige tomar decisiones basadas en su privilegio, o en la falta de privilegio, y desde ahí sale a hacer cosas monstruosas. Para mí eso es peor. Si alguien que tiene, no sé, miles de millones de dólares aun así decide reprimir y dañar a otros… eso, para mí, es reprobable e indefendible”.

Aldis Hodge: “Sí. Los monstruos se construyen, totalmente. O sea, los niños nacen puros, limpios, inocentes. No saben nada antes de lo que se les enseña. Yo recuerdo que, al crecer y llegar a la adultez, me di cuenta de que una parte clave de ‘hacerme cargo’ de ser adulto era identificar qué decisiones quería tomar realmente. Tomar todo lo que me habían enseñado a creer, cuestionarlo, ponerlo a prueba para ver si de verdad creía en esas éticas, y ver qué era lo que realmente se me quedaba y qué no, teniendo que elegirme a mí mismo.

Porque a veces estás en un entorno que puede confundirte. A veces estás en un entorno que puede enseñarte cosas que incluso van en contra de tus propios valores personales. Y yo sentí que eso me pasó aquí, en este país. El sistema educativo no me enseñó mi valor hasta que tuve que salir a descubrirlo por mi cuenta y dije: ‘Ah… este país me mintió’. ¿Entiendes a lo que me refiero?”.

Matthew Lillard: “Y te sigue mintiendo”.

Aldis Hodge: “Exacto. Por lo mismo, sí, los monstruos se hacen. Y eso abre otra pregunta… ‘¿Se pueden deshacer?’. Yo creo que existe ese potencial, pero muy rara vez vemos que ocurra”.

Matthew Lillard: “Sí… Normalmente lo que toca es derrotar a un monstruo”.

Jeanine Mason: “Podría ser cualquiera de las dos cosas. Creo que sí, que existen algunos que nacen así, pero es mucho menos probable que la segunda opción, que es que muchas veces se construyen. Y por eso creo que es tan importante vivir en comunidad. No me sorprende que alguien, si lo dejas solo y aislado, pueda llegar a hacerle cosas horribles a personas que no conoce. Entonces creo que acercarse a otros, buscar conexión, siempre es el camino correcto para intentar mantener a los monstruos a raya. Conexión siempre”.

Samantha Walkes: “Los monstruos pueden tomar muchas formas, como el Cuco, ese que salía debajo de la cama cuando éramos chicos. Pero una conversación reciente que he tenido al respecto es que los monstruos se crean. Y los que estamos enfrentando aquí son los que nosotros mismos hemos creado. Ya sea la sociedad, las instituciones, las estructuras, los gobiernos… esas son cosas que construimos. No es que simplemente ‘nazcan’ así. Y en ese sentido, creo que el guion de Ben y su equipo es muy inteligente, porque realmente le pide a la audiencia que lo defina por sí misma”.

Isaiah Mustafa: “Bueno, yo tengo experiencia con ‘monstruos’, así que claro. Cuando trabajas con monstruos y demonios, con demonios internos y cosas así, creo que puedes tirar de distintas partes y eso le pega a todo el mundo, porque parece que todos cargamos algún pensamiento, algún trauma o algo con lo que podemos identificarnos. Y en esta segunda temporada, esos monstruos son bien distintos a los que yo suelo enfrentar. No son los falsos: los de mentira, los payasos corriendo por ahí y ese tipo de cosas. Estos son un poco más… basados en la realidad, ¿me entiendes?”.

Ben Watkins: “La clásica discusión de naturaleza versus crianza es algo que todavía estoy procesando, algo con lo que sigo trabajando y peleando en mi cabeza. Porque todos hemos conocido a personas en la vida que parecen tener ‘algo malo’, o que se ven malvadas, o con una veta especialmente cruel. Y entonces te preguntas: ‘¿Nacieron así? ¿O fueron sus experiencias, su crianza y el entorno en el que crecieron lo que las moldeó?’.

Al final, yo creo que es una combinación. Y creo que es algo que a muchos nos incomoda, pero también creo que todos tenemos algo adentro que podría empujarnos hacia la oscuridad, solo que la mayoría logramos controlarlo. La mayoría elegimos la luz. Pero hay personas que terminan cediendo ante esos impulsos de hacer daño. Y quizá en algunas esas inclinaciones son más fuertes. Y si a eso le sumas el entorno equivocado, las circunstancias equivocadas y el momento equivocado, esas personas se convierten en monstruos”.

CNN Chile: Ben, en la primera temporada, Cross se siente como un hombre haciendo dos trabajos a la vez: cazar monstruos y evitar que su propia casa se convierta en uno. En la segunda, ¿qué querías poner a prueba de Cross que en la primera protegiste? ¿Qué parte fue la más difícil de escribir?

Ben Watkins: “Creo que lo más difícil de escribir, pero también lo más entretenido, fue ponerlo en una posición donde tiene que decidir de verdad dónde está parado. Porque si existe una línea entre la justicia y la ley… él representa la ley, pero la ley no siempre es justicia. Y ahí entran su integridad y su código moral: obligarlo a descubrir dónde se ubica y a pelear internamente con eso.

Entonces le dimos un caso que lo hace preguntarse si está protegiendo al ‘malo’ y persiguiendo al ‘bueno’. Y le dimos un caso que instala una pregunta que esperamos que el público también se haga a sí mismo: cuando te tomas la justicia por tu mano, ¿hasta dónde es demasiado?”.

CNN Chile: La temporada 2 pone a Cross en una misión conjunta con el FBI para proteger a Lance Durand, lo que invierte la energía típica de cazador versus presa. Aldis, ¿cómo cambia Cross cuando tiene que proteger a alguien en quien quizá no confía? Y Matthew, ¿cómo interpretas a un hombre acostumbrado al control y que, de pronto, vive con miedo?

Aldis Hodge: “Creo que, para Cross, aquello que lo sostiene, el cerro donde vive y muere, son sus principios. Su ética, su moral. Y él va a hacer su trabajo, pero siempre va a defender lo que él cree que es justicia, sin importar lo que tenga que hacer. Da lo mismo si viene una orden desde el distrito, a quién le toca proteger o a quién le toca perseguir: si él huele que algo no está bien, que algo verdaderamente ‘no corresponde’, lo va a mirar con lupa. Lo va a cuestionar, lo va a desafiar, y se va a plantar en lo que él cree que es justo, incluso si eso significa arriesgar el trabajo o arriesgar su seguridad. No importa: va a hacer lo que considera correcto.

Entonces, cuando está ahí afuera protegiendo a alguien como Lance Durand. Van a ver a lo largo de la temporada que tienen un par de desacuerdos. Pero Alex te va a encarar, te va a decir las cosas de frente y te va a marcar: ‘Oye, compadre, vuelve a la línea, ¿ya? Revísate’. Eso es lo que me encanta de él: no se limita a seguir la corriente. No es alguien al que puedas comprar o sobornar. Lo van a poner en una posición donde tiene que hacer el trabajo correcto, de la manera correcta”.

Matthew Lillard: “Sí, y creo que la idea de interpretar a Lance Durand es súper buena. Partes la temporada y él tiene esta fanfarronería, tiene fuerza, convicción. Pero a medida que la temporada avanza semana a semana… y una de las cosas bacanes del show es que los primeros tres episodios se estrenan el 11 de febrero y después sale uno todas las semanas… cuando te sientas a ver ese viaje, él se va poniendo cada vez más inseguro. Se va perdiendo cada vez más, y el círculo a su alrededor se va cerrando. Entonces, para mí, eso hace que la serie sea emocionante: que lo veas cambiar a medida que avanza la temporada. Eso es señal de una buena serie y de algo muy entretenido de ver”.