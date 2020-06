Lo primero que llama la atención desde el otro lado de la pantalla es que el encuadre es exactamente el mismo que cruza todo el videoclip: un interior de casa con aires rústicos que parece sacado de series como Twin Peaks o Dark.

Justamente, una atmósfera como la de Winden es la que rodea el nuevo hogar de Camila Moreno Elbert (34), una de las cantautoras más importantes del último tiempo en Chile, que con más de una década de carrera ha brillado gracias a tres aclamados álbumes de estudio, una nominación al Grammy Latino por su primer éxito Millones y un Premio Pulsar por su obra maestra Mala madre, elegida como el mejor disco chileno de 2015.

Desde ese último trabajo, que conllevó un retiro de los escenarios para dedicarse a la maternidad, ha pasado ya un lustro. En estos años, Camila se dedicó a ampliar sus horizontes no sólo musicales, sino también a explorar nuevas posibilidades amorosas y sexuales. Ambas búsquedas se ven materializadas, precisamente, en su último single Es real y en su reversión junto al reggaetonero boricua Guaynaa, rebautizada como Esta electricidad (es real).

Este inesperado cruce entre el puertorriqueño -famoso en nuestro país tanto por su hit dembow Rebota como por su colaboración en Plata ta tá de Mon laferte– y la chilena -heredera tanto de la vanguardia bucólica de Violeta Parra como de la experimentación sonora de Bjork, PJ Harvey o Radiohead– dio como resultado una canción difícil de etiquetar musicalmente, pero sumamente adictiva en lo visual y lo sonoro.

Dirigido por la misma Camila Moreno junto a Gowosa, el videoclip es una videollamada donde ambos cantantes comparten su cotidianeidad entre imágenes con glitch generadas por Edisen Gage y archivos del estallido social chileno registrados por la Galería CIMA de Plaza Italia.

Desde el mismo living y encuadre de su último video, Moreno recibe a CNN Chile al igual que a Guaynaa: vía Zoom. En la conversación, califica a esta nueva canción como “un rap-pop” y revela que en su adolescencia escuchó harto hip-hop, por lo que no es que hoy se acerque a estos géneros, sino que vuelve a lo urbano desde otra etapa de su vida.

—Antes de hablar de la canción con Guaynaa, cuéntame sobre la Es real original. Me parece que si ya venías acercándote al pop antes, este es tu aterrizaje total al adoptar además el género urbano.

—Sí, o al menos la búsqueda intencionada del pop, o lo que alguna gente llama pop oscuro, es algo que viene hace rato y que traté de materializar en Mala madre, en canciones como Tu mamá te mató, por ejemplo, que son de una estructura bastante sencilla y tienen un coro pegote, pero con una atmósfera enrarecida. Y del género urbano, el trap y el reggaetón, inspirado en artistas como Rosalía o Billie Eilish, me inspiraron mucho en el tema del minimalismo. Aparte que encuentro que son secas, me llamó mucho la atención el trabajo detallado y consciente de poner pocos elementos en las canciones. Y eso me gusta mucho, porque yo vengo de una escuela musical que llena de capas e información las canciones. Estoy acostumbrada a hacerlo así, entonces el riesgo de poner pocos elementos en la canción y hacer que esos elemntos brillen y resalten me parecen súper riesgosos.

—Sé que hace un tiempo estás escuchando harto reggaetón y antes no te gustaba. ¿Hace cuánto aceptaste ese estilo y por qué?

—A mí me gusta el reggaetón hace poco, hace un año y medio que soy súper fan. Eso viene más desde el cuerpo, desde el goce, más que de un proceso intelectual, y el proceso intelectual o de gusto más específico tiene que ver con lo que te hablaba del minimalismo que está, a mí gusto, más presente en el trap. Pero con el reggaetón ha sido ese proceso de liberación relacionado a la creatividad y a la sexualidad.

¿Cómo surgió la colaboración con Guaynaa?

—El Guaynaa me contactó por Instagram de una manera súper inesperada: Él me dijo “oye, me gusta lo que hacís”, “soy fan”, “me encanta Es real”.

—¿A él le gustaba Es real? ¡Guau!

—Sí, para mí también fue “guau”, qué raro que él escuche mi música. Él me decía “no entiendo cómo no eres muy famosa, tú deberías ser muy conocida, eres demasiado buena”, él se fue en esa onda. Igual yo creo que influenciado por Residente que ha sido muy amoroso conmigo desde hace muchos años, desde que me invitó al Festival de Viña. Siento que hay una influencia de René hacia Guaynaa. De hecho, Guaynaa cuenta que René le dijo “escúchate a esta chica de Chile”.

—¿Y ahí nació la idea de la canción?

—Empezamos a jugar. Guaynaa me empezó a mandar audios con el rap encima de Es real. Decía “esta canción me tiene iluminado” o “este es el mejor rap que he hecho y realmente he logrado rapear, poner lírica y expresarme más abiertamente a nivel de escritura. Entonces pensé “hagámoslo real”. Yo justo estaba diciéndole a muchos amigues que si querían hacer remixes de la canción, de hecho los liberé y también en algún momento voy a mostrar esas remixes. Pero esto más que un remix es una colaboración, es una canción nueva que surgió por este juego que teníamos. Y de hecho el videoclip muestra un poco la relación que tuvimos que fue mostrarnos nuestra casa y contarnos quiénes éramos el uno y el otro y conversamos hartas cosas bien filosóficas y existenciales. Hablamos harto de los sueños, de política, de teoría queer, sobre el estallido social y todos mis procesos en reflexión a eso. Y siento que Guaynaa hizo una letra bastante amplia que toca esos temas: la justicia, la igualdad, el amor libre… lo llevó finalmente a una reflexión más amplia.

—Cuéntame sobre el videoclip. Sé que tuvo un presupuesto acotado.

—El video lo dirigí yo junto a Gowosa y lo montó Maira Morán desde Madrid. Gowosa hizo el guión y buscó muchas imágenes de archivo que nos ayudaron a generar un poco más de magia y fantasía en el video. Y con la Maira Morán yo vengo trabajando hace tiempo, ella montó el video de Sin mí, la reversión de Millones que hice con la Nata Valdebenido, y es una mujer muy talentosa. Y con ella como con Gowosa estamos trabajando en este proyecto que viene durante el año. Entonces la gracia es que fue un video tricontinental: lo grabé acá, Guaynaa grabó desde Puerto Rico y la Maria montó en Madrid.

—Sobre la letra de Es real -la original, no la con Guaynaa- tiene ahí una exploración de nuevas temáticas, sobre todo en lo sexual y en lo queer que me comentabas antes.

—Sí, totalmente. De hecho, Es real nace de una experiencia personal al respecto, de un descubrimiento personal con respecto a mi sexualidad y a la expansión de ella. En Es real me basó en esa historia para generar este mundo ficcionado entre X (mi personaje) y M (el personaje de Paloma Hoyos) que se encuentran en esta fiesta queer clandestina en un esta historia de un futuro postapocalíptico de distopía criolla que estaremos desarrollando durante el año.

—¿Es una historia para un álbum conceptual?

—Es un guión completo, podría llegar a ser una película. Es una historia de amor entre estas dos mujeres que se encuentran en esta fiesta, en un reino en el futuro. La estética está basada en el retrofuturismo de esto que estamos desarrollando que es la distopía criolla, que es este futuro horroroso donde hay personajes cyborgs o mutantes, pero con un entorno ruinoso y también típico chileno. Es como la casa de Es real, que es una casa abandonada del centro de Santiago, entonces jugamos con esta yuxtaposición de la ruina con el futuro.

—En esta nueva versión de Es real dices “quiero que renuncie Piñera/ vamos a quemar el reino/ sí po, yo apruebo mi amor”. ¿Por qué introdujiste esos nuevos versos?

—En la canción original esa melodía, que es la parte más bailable y rápida de la canción, no dice nada. Y la gente empezó a hacer conjeturas de qué sería lo que yo estoy diciendo, como si hubiera un mensaje encriptado. Se empezó a generar un mito urbano en torno a esos versos, que realmente no dicen nada, son un balbuceo absolutamente imaginario. Entonces hice el ejercicio de ponerle letra a este mensaje encriptado que en verdad no existía y le propuse a la gente que me mandara sus letras, así que hice una especie de encuesta por las historias de Instagram, y mucha gente trataba de traducir lo que yo decía, y creían que yo decía “quiero que renuncie Piñera”. Tomé estas ideas de la gente e hice esta letrita chiquitita.

—¿Cuál es tu visión en el contexto de la pandemia que estamos viviendo?

—A nivel social y económico ha sido para todes muy dramático, y la manera que han tenido de manejar las cosas ha sido terrible. Bueno, yo tampoco me esperaba más de esta gente, pero se vuelve a reafirmar todo lo que se planteó en el estallido social. Con la pandemia nos damos aún más cuenta de las diferencias sociales y de las injusticias. Mi sensación es que la olla a presión ha ido creciendo por temas totalmente justificados, porque el Estado tiene a la gente en estado de abandono. Mi impresión es que, cuando este virus que nos metieron se vaya, vamos a salir a la calle con más fuerza que antes incluso. Y esa sensación que tengo de ese futuro me genera dos cosas: esperanza y temor. Temor porque sé que no nos han escuchado y lo único que han hecho es reprimir, y esperanza porque sé también que la gente lo único que ha hecho es resistir y luchar de una manera súper coherente y súper admirable. Para mí es muy inspirador. Ahora, el tema de la pandemia ha venido a echarle más leña al fuego porque ellos siguen demostrando lo ineptos que son y lo poco y nada que les importa la gente. Realmente nunca les importó la gente, y ahora es brutalmente evidente.

—Me imagino que por esta pandemia has debido poner en pausa hartas cosas de tu planificación 2020. En tu caso particular, como artista, ¿cómo has lidiado con el encierro y tu salud mental?

—En el plano laboral-económico ha sido dramático porque no claro, no hay pega. Nosotros vivimos de los conciertos y no hay, entonces hemos tenido que generar instancias creativas para salvar y poder existir en esta nueva realidad que es tan extraña. A nivel de salud mental, yo soy demasiado privilegiada porque tengo patio y estoy con mi hijo de 3 años y medio, y la cuarentena ha favorecido mi relación con él, porque antes yo estaba mucho menos en la casa. Ahora estoy mucho y eso ha sido muy bueno para mi hijo y nuestra relación. Entonces ha tenido, en mi vida privada, cosas positivas, más allá de lo difícil que ha sido económica y laboralmente. También he tenido una sensación de tranquilidad con respecto a las decisiones que he tomado en la vida, como vivir lejos de Santiago. Sobre todo el último año estaba muy contrariada con esa decisión porque es cansador vivir tan lejos, porque mi vida laboral la hago en Santiago, voy todos los días a Santiago.

—¿Dónde vives?

—Vivo en la montaña, en Peñalolén. Lejos, donde ya no hay gente. Me tenía contrariada eso, pero cuando llegó la pandemia fue como “uf”. La verdad es que esto es lo que puedo sostener a nivel laboral, porque en general mi trabajo orbita en torno a las capitales. Yo, si no fuese así, preferiría vivir más en la naturaleza, con un estilo de vida más rural. Me hace más sentido, sobre todo con hijo chico. Me estoy alejando poco a poco de la ciudad.

—A nivel artístico, y a propósito del estallido social, ¿qué opinas de las nuevas obras que han aparecido en este tiempo y cómo dialogan con lo que pasa en la sociedad?

—Me parece misterioso y alucinante el nivel de creatividad artística que nace en Chile siendo un país sumamente aplastado. Existe una resilencia real y organizativa, desde las ollas comunes hasta la organización de cabildos y asambleas, pero también en la resiliencia poética, del espíritu, la salud mental y todo lo que estamos hablando. En Chile hay un misterio, que quizás tiene que ver con que somos una isla, de que somos un país de poetas y poetisas donde se nos ha machacado mucho, pero aún así existe gente como Violeta Parra, Cecilia Vicuña o Gabriela Mistral. Es como si hubiera un secreto, y a veces uno se logra conectar con ese secreto.

—Sí, es verdad. Y a veces siento que va más allá del arte. Hay quienes dicen que el estallido social se exportó desde Chile a Estados Unidos. Coincidencia o no, acá también se experimentó con el neoliberalismo como un laboratorio. Pasan cosas particulares acá para el resto del mundo.

—Totalmente. Mi impresión es que ese secreto tiene harto que ver con los mapuche y con la sangre e identidad mapuche que todos tenemos y que no hemos querido reconocer. Por algo los españoles hicieron una sola gran epopeya y se llamaba La araucana y no La aymara (risas). Yo siempre he pensado que la persecución indígena no solamente es una persecución de territorio, sino que una persecución de cosmovisión, de conocimiento, de filosofía. Porque esa manera de concebir la realidad es muy amenazante para un sistema capitalista neoliberal, sobre todo porque es una cultura animista, una cultura que ve a los cerros como espíritus, como dioses. Hay una manera respetuosa de habitar el espacio.

—Ese espíritu mapuche, a tu juicio, ¿corre inherente por el pueblo de Chile?

—Creo que el estallido social le debe mucho a la lucha mapuche, a la lucha de los secundarios y a la lucha feminista. Había una fuerza gestándose hace rato ahí. Para qué vamos a hablar de la resistencia de los mapuche, más de 500 años existiendo en pie de guerra cuando ha sido un pueblo que ha sido víctima de genocidio. Creo que tiene que ver con eso: esa conexión medio mágica espiritual poética con la realidad desde donde se ha exportado algunos de los grandes himnos para el mundo.

—¿Cuáles himnos?

—Uno es ‘El pueblo unido’ y el otro es ‘Un violador en tu camino’. Este último sobre todo, que llegó a lugares como India o Bulgaria o África, y que se expandió de manera natural, porque había algo que resonó en la gente, que yo creo que tiene que ver con que las mujeres sabemos escuchar y que también es una performance, no solamente una canción, y que invita a lo colectivo y a miles de mujeres reunidas en un mismo espacio, al unísono cantando y moviéndose. A mí me parece admirable y tremendo y maraviloso, demasiado necesario para este mundo donde todavía se cuestionan cosas tan básicas como el feminismo, algo tan básico como “no nos maten, no nos violen, porfa”. El feminismo al final es sentido común, derechos básicos.

—¿Cómo ves el futuro? Te lo pregunto desde la música y el arte, pero también a todo nivel. ¿Cómo vislumbras la humanidad si es que logramos salir de esta crisis?

—Hay un lado de mí que quiere tener mucha fe y hay otro que es más fatalista, por la gente que nos está gobernando y tomando las decisiones. Necesitamos gente que esté en el poder que sea feminista, que entiendan esto y que la ley entienda que gente como Martin Pradenas no puede estar suelto. Son cosas básicas, súper básicas que no están ocurriendo hoy en 2020 y que tienen que ocurrir. Pienso que si se eso ocurre, y seguimos resistiendo el estallido social y logramos ir a votar cuando hay que votar, porque hoy es la manera que tenemos, si yo sé que ese sistema no es el mejor. Cuando pase eso va a ser una bisagra crucial por cómo se va a escribir esa Constitución y cómo se van a lelvar a cabo esos cambios reales, que para mí tienen que ver con la educación, la salud, la vivienda, los derechos reproductivos, los derechos de agua y con cambiar una cultura heteronormada que tiene que cambiar en la televisión, en los medios y en los medios. Entender que somos más fluidos para que finalmente deje de existir tanta odiosidad.