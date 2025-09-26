Emma Watson “sigue queriendo” a J.K. Rowling, pese a sus diferencias: “No existe un mundo en el que yo pudiera ‘cancelarla’”

La actriz de 35 años, que interpretó a Hermione Granger en las ocho películas adaptadas de la saga literaria Harry Potter, valoró públicamente el apoyo que recibió de la escritora en su infancia artística. "Espero poder seguir queriendo a gente con la que no comparto opinión", expresó Watson durante su reciente participación en un podcast.

Emma Watson reabrió el debate sobre su distanciamiento con J.K. Rowling al expresar que, pese a la disputa pública por las posturas de la escritora sobre identidad de género, mantiene el aprecio por la autora de Harry Potter.

La actriz británica de 35 años se sinceró al respecto durante una conversación con el podcaster Jay Shetty.

“Mi deseo más profundo es que espero que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me amen, y espero poder seguir amando a personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión”.

También subrayó: “No existe un mundo en el que yo pudiera ‘cancelarla’ a ella, o cancelar eso, por nada. Tiene que seguir siendo verdad. Es verdad”.

El quiebre entre la autora de la saga y parte del elenco de actores de la misma se remonta a 2020, cuando varias figuras de Harry Potter (entre ellas Watson y Daniel Radcliffe, el protagonista) marcaron distancia de las opiniones públicas de Rowling en contra del activismo trans.

Watson, quien interpretó a Hermione Granger en las ocho películas de la saga, dijo que su vínculo con la autora sigue siendo significativo.

“Nunca creeré que una cosa invalida la otra y que no puedo conservar y apreciar mi experiencia con esa persona. Volviendo a lo que decíamos antes, simplemente no creo que estas cosas sean excluyentes. Mi deseo más profundo es que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a las personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión”.

A la vez, lamentó que nunca surgiera la oportunidad de tener “una conversación” directa para abordar las diferencias.

“Creo que es lo que más me molesta (al respecto)”, concluyó.