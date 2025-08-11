Emma Thompson recuerda la insólita invitación que le hizo Donald Trump en 1997

La estrella inglesa revivió la anécdota en la que Donald Trump, antes de ser presidente, la invitó a salir mientras ella estaba en pleno rodaje de “Primary Colors” y acababa de divorciarse.

(CNN) — La actriz británica Emma Thompson volvió a contar una anécdota sobre una llamada telefónica que recibió años atrás del entonces empresario Donald Trump.

Durante su paso por el Festival de Cine de Locarno, en Suiza —donde fue reconocida con el premio Leopard Club—, Thompson relató que, hacia 1997, mientras filmaba la película Primary Colors, recibió una inesperada llamada en su tráiler de rodaje.

La cinta estaba inspirada en la novela de Joe Klein que ficcionalizaba el ascenso del presidente Bill Clinton.

“El teléfono sonó y era Donald Trump”, recordó la actriz. “Pensé que era una broma y le pregunté: ‘¿Cómo puedo ayudarlo?’. Tal vez necesitaba indicaciones para llegar a algún lugar”, comentó entre risas.

Según Thompson, Trump le dijo: “Me encantaría que vinieras a quedarte en uno de mis hermosos lugares. Tal vez podríamos cenar”.

Ella respondió: “Es muy amable. Muchas gracias. Me pondré en contacto contigo”.

La protagonista de Love Actually confesó que después se dio cuenta de que aquel día había llegado su decreto de divorcio de su primer marido, el actor Kenneth Branagh.

“Seguro que tenía a gente buscando a una divorciada simpática para llevar del brazo”, bromeó.

No es la primera vez que Thompson comparte esta historia: en 2017 ya la había contado en el programa The Graham Norton Show, donde, en tono irónico, dijo: “Podría haber cambiado el curso de la historia”.