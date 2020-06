VIDEO RELACIONADO – Artistas lanzan nuevas canciones desde el confinamiento (04:12)

Este año se cumplen 20 años desde el estreno en cines de Casi Famosos y, para celebrarlo, el elenco y el director de la película se reunirán para realizar una nueva producción.

Se trata de un podcast que será estrenado el próximo 8 de julio y que estará dividido en cinco partes.

El presentador será James Andrew Miller, quien ya ha realizado anteriormente reuniones de programas como Sex and the City y Curb Your Enthusiasm.

Lee también: Murió el actor Ian Holm, intérprete de Bilbo Bolsón y voz del chef Skinner en “Ratatouille”

La producción contará con la participación de Cameron Crowe, director de la cinta, y quien plasmó en ella parte de sus experiencias como redactor de la revista Rolling Stone durante los años ’70.

También participarán los actores Kate Hudson, Frances McDormand, Billy Crudup, Zooey Deschanel y Jimmy Fallon, entre otros, junto con el ex Supertramp Peter Frampton, consultor técnico de la película, y Nancy Wilson de Heart.

Los capítulos del podcast estarán disponibles desde el 8 de julio en Apple Music y Spotify.