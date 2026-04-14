El tejido es tendencia: Expo Teje reunirá a más de 100 expositores en Santiago

Con más de 100 expositores entre marcas, diseñadores y emprendedores, Expo Teje —el festival de tejido moderno más importante de Chile y Latinoamérica— se realizará este 25 y 26 de abril en Centro Parque. Las entradas e inscripciones a la feria ya están disponibles en el sistema Passline.

Durante dos días, el evento de la industria del tejido más grande de Latinoamérica, Expo Teje, reunirá a una escena en plena expansión, donde el tejido se posiciona como una práctica contemporánea ligada al diseño, la identidad y la creatividad, alejándose de su visión tradicional.

En Expo Teje, los amantes de esta técnica —como los no tanto— encontrarán lo que buscan, es decir, todo tipo de lanas, artículos como también tejidos. Pero más allá de la exhibición y venta de productos, Expo Teje busca consolidarse como un punto de encuentro para la comunidad creativa, integrando diseño, tendencias globales y desarrollo del oficio.

La instancia también contará con una completa programación de talleres y experiencias orientadas tanto a principiantes como a personas con conocimientos avanzados. Entre las técnicas que se podrán aprender destacan el crochet vertical, tejido con mostacillas y otras propuestas enfocadas en explorar nuevas formas de creación textil. Los talleres requieren inscripción previa a través del sitio oficial www.expoteje.cl.

Invitados internacionales

El evento contará con la participación de destacadas figuras del mundo del tejido, como Isabell Kraemer y Antonio de Beagle Knits, además de exponentes locales que están marcando tendencia en Chile, como el Príncipe del Crochet y Jandi Gardiazabal.

Inspirado en encuentros internacionales como Vogue Knitting Live, Barcelona Knits y Knit City Copenhagen, Expo Teje propone un recorrido con hilados teñidos a mano, fibras nobles, herramientas especializadas y productos terminados, junto a propuestas que marcan tendencia en el rubro.

Entre las marcas participantes destacan Cabeza de Alfiler, Lanaland, Modista, Lanas Orquídea, Janome, Opal y Top Wool, además de la presencia de firmas internacionales como Malabrigo, Tejer es Cool, Amano y La Bien Aimée.

¿Cuándo es la Expo Teje y dónde comprar las entradas?