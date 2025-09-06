El sueño de niñez de la chilena Camila López: Trabajó con Tim Burton en videoclip de Lady Gaga

“Ser testigo de ese momento superó con creces todo lo que jamás hubiera soñado”, expresó la artista nacional sobre su experiencia trabajando con el reconocido director Tim Burton en el Departamento de Arte del videoclip de la canción "The Dead Dance" de Lady Gaga, en el marco de la segunda temporada de Wednesday.

Cuando somos niños, tenemos muchos sueños: algunos se diluyen con los años, otros permanecen intactos y, con persistencia y trabajo, se pueden cumplir.

El arte es una disciplina que permite materializar los sueños y anhelos, y la historia de Camila López es un ejemplo vivo de ello. Esta artista nacional tuvo la oportunidad de trabajar con uno de los directores más icónicos de la historia del cine: Tim Burton, reconocido por obras que han marcado generaciones, como El joven manos de tijera, El cadáver de la novia y, para los más jóvenes, Wednesday.

La historia de Camila López

Camila se desempeñó como asistente en el Departamento de Arte del video de la canción The Dead Dance de Lady Gaga, en el marco de la segunda temporada de Wednesday, dirigida por Burton.

“En junio de 2025, recibí la llamada de mi vida: ‘Lo has conseguido, vas a trabajar en un nuevo videoclip dirigido por Tim Burton y en el que podría participar Lady Gaga. Pero tienes que estar en México hoy mismo’”, relató Camila sobre cómo comenzó su travesía. Sin pensarlo, agarró su maleta y tomó un vuelo hacia la Isla de las Muñecas en Xochimilco, donde trabajó con muñecas, barro, lluvia y telarañas.

“Trabajamos junto a Tim Burton y al director de fotografía Andrés Arochi. El diseño artístico fue intenso, pero el resultado valió cada esfuerzo”, contó. “Burton eligió las muñecas que habíamos colocado en el set y, al final del día, me dibujó a Jack Skellington, el personaje que definió mi infancia”.

Gracias a su talento, Camila también conoció a Lady Gaga, a quien había visto por primera vez en 2008 en Chile y, años después, en Mayhem on the Beach, Brasil. “Crecí con todos sus CD, memorizando cada letra. Ver Bad Romance en YouTube una y otra vez me hipnotizaba: sus movimientos, su forma única de expresarse y esos inolvidables zapatos de McQueen”, recordó.

En el plató, esas emociones se multiplicaron. “Su presencia era tan magnética como la primera vez que la vi en pantalla, amplificada por la coreografía de Parris Goebel y el vestuario de Colleen Atwood, dos artistas que admiro profundamente”, afirmó. “Ser testigo de ese momento superó con creces todo lo que jamás hubiera soñado”.

A pesar del pasar de los años, Camila no abandonó su autenticidad y se mantuve fiel a su estilo. “Desde ser el bicho raro de la escuela que usaba camisetas de Jack Skellington en el (jeans day), hasta trabajar en el set con mis dos mayores inspiraciones”, concluyó.