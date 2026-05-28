El pintor chileno Marco Bizzarri lleva la luz del desierto de Atacama a las salas de Nueva York

Marco Bizzarri, artista visual chileno radicado en Inglaterra, presentará su obra en The Armory Show de Nueva York en septiembre de este 2026, marcando así su debut en solitario en Estados Unidos y uno de los hitos más importantes de su carrera.

Egresado de Artes de la Universidad Católica en 2014, Bizzarri construyó su lenguaje pictórico a través del desplazamiento. Su paso por el sur de Chile y una larga residencia en Los Choros, cerca de Chañaral de Aceituno, marcaron el quiebre definitivo en su obra: fue allí donde la luz del desierto de Atacama se convirtió en el tema central de sus pinturas.

“Me involucré con el paisaje, con las comunidades, con el mar, con los animales y personajes, y principalmente con la luz del desierto. En ese ambiente tan árido, los elementos se preservan en el tiempo. Eso me llamó mucho la atención”, relató el artista.

Su método de trabajo parte de la fotografía: largas caminatas en territorios remotos, imágenes captadas en el terreno que luego traduce a la pintura con una línea gestual heredada de su formación en arquitectura. Con el tiempo, las figuras humanas fueron desapareciendo de sus cuadros, cediendo espacio al polvo, la luz y la presencia de lo que ya no está.

“Comencé a chorrear las imágenes. Ese polvillo, ese ruido que está presente en la fotografía, comenzó a velar los personajes, pero la presencia permanecía”, explicó.

El traslado a Londres profundizó esa búsqueda. La escasez de luz en la capital inglesa —contraste radical con el sol perpetuo del norte chileno— impactó tanto su estado emocional como su pintura. La ciudad le exigió además elevar sus estándares: “Un mundo cultural aquí gigante. La exigencia era altísima”, reconoció.

Su debut en The Armony Show

The Armory Show es la feria donde las vanguardias europeas y los postimpresionistas llegaron por primera vez a Nueva York. Hoy convoca a las galerías más influyentes del mundo. Bizzarri participará de la mano de la galería Megan Mulrooney de Los Angeles con alrededor de 10 pinturas bajo un concepto curatorial propio. “Es mi debut en Nueva York en solitario, es un nivel alto”, subrayó.

Agenda de exposiciones 2026 Marco Bizzarri:

— Junio: Solo show en Balazsi Gallery, Palma de Mallorca (España), durante la Palma Art Week. Primera exposición individual en territorio español.

— Verano: Group show con Incubator Gallery, Londres.

— Septiembre: The Armory Show, Nueva York.

— 2027 (proyectado): Retorno a Galería Patricia Ready , Santiago de Chile.

El artista ha expuesto colectivamente en Londres, Nueva York , Italia, Francia, Bélgica, Taiwán, China, México, Argentina y Perú y cuenta con representación en Chile a través de la Galería Patricia Ready.