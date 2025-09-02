Prime Video lanza el tráiler oficial de su nueva película chilena El Pádel Es Nuestro

La nueva comedia original de Prime Video sigue a dos amigos obsesionados con el pádel cuyas vidas matrimoniales entran en crisis. Mira el tráiler oficial aquí.

Prime Video liberó el tráiler oficial de El Pádel Es Nuestro, su nueva comedia chilena original.

La película, dirigida por Gabriela Sobarzo y producida por Tiki Pictures, explora con humor cómo un deporte se convierte en el epicentro de una guerra matrimonial.

La historia sigue a Max y Pablito, dos amigos obsesionados con el pádel, cuyas esposas les exigen priorizar la familia.

Sin embargo, cuando una serie de malentendidos despierta sospechas, todo deriva en situaciones cada vez más absurdas y competitivas.

El elenco está encabezado por Elisa Zulueta, Gonzalo Valenzuela, Tiago Correa y Yamila Reyna, además del debut actoral de Kika Silva.

La producción, en tanto, llegará a la plataforma el 19 de septiembre de 2025.

Mira aquí el tráiler de El Pádel es Nuestro