Cultura cine chileno

Prime Video lanza el tráiler oficial de su nueva película chilena El Pádel Es Nuestro

Por CNN Chile

02.09.2025 / 12:04

{alt}

La nueva comedia original de Prime Video sigue a dos amigos obsesionados con el pádel cuyas vidas matrimoniales entran en crisis. Mira el tráiler oficial aquí.

Prime Video liberó el tráiler oficial de El Pádel Es Nuestro, su nueva comedia chilena original.

La película, dirigida por Gabriela Sobarzo y producida por Tiki Pictures, explora con humor cómo un deporte se convierte en el epicentro de una guerra matrimonial.

La historia sigue a Max y Pablito, dos amigos obsesionados con el pádel, cuyas esposas les exigen priorizar la familia.

Sin embargo, cuando una serie de malentendidos despierta sospechas, todo deriva en situaciones cada vez más absurdas y competitivas.

El elenco está encabezado por Elisa Zulueta, Gonzalo Valenzuela, Tiago Correa y Yamila Reyna, además del debut actoral de Kika Silva.

La producción, en tanto, llegará a la plataforma el 19 de septiembre de 2025.

Mira aquí el tráiler de El Pádel es Nuestro

DESTACAMOS

País Dirección La Moneda: Las explicaciones de Lautaro Carmona a los presidentes del oficialismo en una secreta reunión en casa de Paulina Vodanovic

LO ÚLTIMO

Cultura Fonda Nómade 2025 revela su programación: Fechas, artistas y actividades confirmadas
Presidente Boric defiende reforma de pensiones y acusa que hay un "grupo pequeño" que "hoy amenaza con hacerla retroceder"
Alejandro Tabilo aborda su ausencia en la Copa Davis: "Duele mucho leer tantas críticas"
Avanza en el Congreso proyecto busca endurecer sanciones contra evasores del transporte público
Estos son los alimentos que NUNCA debes darle a tu mascota
Prime Video lanza el tráiler oficial de su nueva película chilena El Pádel Es Nuestro