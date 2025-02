El origen de sus poderes y la llegada de Galactus: Los detalles que dejó el primer tráiler de “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”

El tráiler destaca por su estética retrofuturista ambientada en los años 60 y muestra los orígenes del equipo conformado por Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm.

Esta mañana, Marvel sorprendió a todos los fanáticos con el estreno del tráiler de su próxima producción: The Fantastic Four: First Steps la esperada introducción del icónico equipo de superhéroes al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La película contará con un elenco de primer nivel, encabezado por Pedro Pascal en el papel de Reed Richards (Mr. Fantástico), Vanessa Kirby como Sue Storm (Mujer Invisible), Joseph Quinn interpretando a Johnny Storm (Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach en el rol de Ben Grimm (La Mole). Con esta producción, Marvel busca cimentar el futuro de su nueva fase en la pantalla grande.

Detalles del tráiler

El adelanto presenta una estética retrofuturista inspirada en la década de los 60, época en la que se ambientará la historia.

La primera imagen que se muestra es el emblemático Edificio Baxter, la base de operaciones de los Cuatro Fantásticos en los cómics.

Sin rodeos, en los primeros segundos del tráiler se puede ver a La Mole en una apariencia más casual, con un diseño que remite a sus primeras apariciones en los cómics.

Conforme avanza el metraje, se aprecian detalles del trabajo de Pedro Pascal en su interpretación de Mr. Fantástico, resaltando la construcción del personaje y su evolución dentro de la trama.

El tráiler también deja entrever los orígenes del equipo, mostrando cómo los protagonistas adquieren sus habilidades y los desafíos que enfrentan al descubrir sus nuevos poderes.

Además, se incluyen breves destellos del accidente que transformó a los personajes en los Cuatro Fantásticos.

Uno de los momentos más destacados del adelanto es la revelación del villano, cuya identidad había sido objeto de especulación entre los fanáticos.

Finalmente, Marvel confirma la presencia de una versión de Galactus, el devorador de mundos.

Esta entidad cósmica, conocida por consumir planetas para mantener su energía vital, ha sido un adversario formidable en diversas historias de Marvel y promete ser un antagonista difícil de vencer en esta nueva adaptación.

Con su estreno programado para el 25 de julio, Los Cuatro Fantásticos se perfila como una de las producciones más esperadas del año y un punto de inflexión en la narrativa del UCM, allanando el camino para futuras historias dentro de la franquicia.

Mira el tráiler a continuación: