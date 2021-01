Tras un año que entregó grandes discos de rock y pop a nivel nacional e internacional, entre los que destacan los trabajos de Fiona Apple, Taylor Swift y Bob Dylan, el 2021 comienza a mostrar algunas novedades en el plano musical.

Para este viernes, las novedades vienen de la mano de algunos adelantos de discos largamente esperados, como es el caso de los próximos álbumes del chileno Manuel García y los rockeros de Kings of Leon, además de explosivas colaboraciones y clásicos como es el caso de una nueva versión de Los Momentos, popularizada por Blops en los ’70.

David Bowie

Con motivo de su cumpleaños número 74, Rhino Records lanzó dos covers inéditos de David Bowie: una versión de Mother, original de John Lennon, que grabó entre 1997 y 1998 junto su fiel productor Tony Visconti; y una reinterpretación de Tryin’ to Get to Heaven, tema de Bob Dylan que se registró cuando el duque blanco grababa un disco en vivo (LiveAndWell.com).

Manuel García

Dentro de los próximos días, el compositor chileno va a lanzar un nuevo disco de canciones inéditas, el primero desde Harmony Lane (2016). Aunque su título se desconoce, ya se pueden escuchar Yo y Tu y Pepitas, compartida en plataformas este viernes.

Los Momentos, 50 años después

A 50 años de su lanzamiento original, el clásico de los Blops, Los Momentos, reaparece con una nueva versión impulsada por el hijo de Eduardo Gatti, Manuel, quien sorprendió a su padre con una grabación en la que participan destacados artistas como Cecilia Echeñque, Manuel García, Nano Stern, Magdalena Matthey, Luis Le-Bert, los hermanos Francisco y Mauricio Durán, además de Pablo Milanés y Nito Mestre, entre otros músicos.

Dindi Jane y Ceaese

Una atractiva fusión de trap y pop es lo consiguieron la actriz y cantante Geraldine Neary (más conocida como Dindi Jane) y el traper Ceaese, quienes en Olvidé a mi ex buscan entregar un mensaje de fe y optimismo para lograr los cambios que se desean en la vida.

Kings of Leon

La banda de rock estadounidense se prepara para lanzar su primer álbum de estudio desde Walls (2016). Para poder agasajar a su fanatizada, los liderados por Caleb Followill compartieron dos nuevas canciones, The Bandit y 100,000 People.

Jhay Cortez

Tras un 2020 lleno de éxitos y sumar millones de reproducciones en las plataformas digitales, el cantante puertorriqueño lanzó Los Bo, un nuevo single en el que comparte con Myke Towers. A este lanzamiento se sumará próximamente Timelezz, su nuevo disco.

Cazzu y María Beerra

Dos de las referentes máximas de la música urbana argentina unieron sus fuerzas para una nueva colaboración en la que incluso lanzan un dardo hacia Sebastián Yatra, a quien acusan de traicionero en una de las rimas de Animal, tema que cuenta además con un llamativo video de ambiente futurista.

Manuel Turizo y Wisin & Yandel

Sensualidad, lujo y efectos especiales son parte de los ingredientes del llamativo video de Mala Costumbre, el nuevo single del cantante colombiano Manuel Turizo, en el que comparte además con Wisin & Yandel y que se ha transformado en uno de los clips más vistos del día en YouTube en pocas horas

Triciclo Parlante

El dúo nacional presentó esta semana el video de uno de sus últimos singles, Lado B, perteneciente a su placa Paisaje (2020). Según comenta uno de sus compositores, Diego Ellwanger, “este tema es una invitación a reencontrarse, a conectar con quien eres realmente y recuperar la voz perdida durante el tiempo que estuviste cegado”.

No Te Va Gustar

En medio de la pandemia, la banda uruguaya se encerró en un estudio que montó la banda lejos de la ciudad y lejos de todos distracción. En esos 20 días de convivencia dieron forma a su nuevo disco, que se llamará Luz, y del cual ya se puede escuchar su primer adelanto, No Te Imaginas.

