Un viaje con destino a Curanilahue cambió la vida para siempre de Alejandra Urrutia Borlando en el año 2007. La invitación a ser la directora de la Orquesta Bicentenario de esta localidad de la Región del Biobío la llevaron a replantear su ruta, al notar cómo los pequeños músicos cambiaban no solo sus vidas al comenzar a ejecutar sin instrumento, sino que también alterar su entorno de forma positiva.

Lee también: Premios Grammys: Academia posterga entrega de los galardones por la pandemia

“Cuando estábamos preparando nuestros conciertos de verano, nosotros salíamos a desfilar con la Orquesta, y los niños desfilaban con sus instrumentos en las calles, se ponían a tocar, y la gente de las tiendas salían a mirarlos. Ahí fue la primera vez que sentí que la música tenía un poder transformador en un ser humano, y luego en una comunidad, en un país y en el mundo”, cuenta quien es destacada como una de las directoras de orquesta más importantes de América Latina.

Nacida en Concepción, la también violinista asumió el 2018 el cargo de directora titular de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago de Chile, haciendo historia en el país al ser la primera mujer en este cargo.

A tres años de este hito, Urrutia señala que “ha sido para mí muy especial trabajar con este grupo de jóvenes. Esta idea de descubrir una obra en conjunto, de conocer la obra, de poner la obra patas pa arriba, siempre descubriendo nuevas cosas. Y, por supuesto, siempre trabajar con un grupo humano también tiene sus desafíos”.

Asimismo, sobre los problemas que ha debido enfrentar al ingresar en un ambiente donde el machismo continúa presente, sostiene: “Quiero pensar que no es un desafío. Imagino que hay algo tan adentro de nuestra cultura, que hacemos cosas probablemente sin pensar (…) Muy rara vez me tomo las cosas a la personal. Hago el ejercicio de concentrarme en la música, en el fondo con lo que me relaciona con los músicos, el resto no debería entrar. Sí he visto cambios, totalmente”.

Lee también: Bad Bunny: “No se va a superar nunca el rechazo al reguetón, es como el racismo o la homofobia”

En la misma línea, comparando su experiencia con la que ha vivido en otros países como artista, afirma que “en general, en Europa y en Estados Unidos, ya el tema de la ‘directora de Orquesta’ ya casi no es tema. Hay cada vez más nuevas directoras mujeres en orquestas importantes, y las orquestas ahora están llenas de mujeres, incluso a veces más que hombres. Siento que es el cauce natural de las cosas”.

En una visita a su natal Concepción en 2018, se encontró con un país con desencuentros frente al aumento de la inmigración. Fue así como nació un plan para dar forma a un proyecto para proclamar la hermandad más allá de las fronteras.

“La música es un territorio común. Independiente de dónde naciste, del color de tu piel, del color de tus ojos, la música te llega, te llega al alma, toca una vibra que los toca a todos. Está siempre presente”, señala la directora de orquesta, quien junto a Paula Elgueta, directora de coros, impulsó el Gran Concierto por la Hermandad, cuya tercera edición se llevará a cabo vía online este jueves 7 de enero.

Lee también: Rowan Atkinson confiesa que no disfruta interpretar a su personaje Mr. Bean: “Lo encuentro estresante y agotador”

Con una transmisión vía streaming desde la Estación Mapocho, que se podrá ver a través de las plataformas online de CNN Chile y CHV Noticias, ambas directoras conversarán sobre el rol de la música en la sociedad, y presentarán el registro del concierto del 2020, donde se presentó la Sinfonía Nº2 en do menor, Resurrección, de Gustav Mahler.

“Siento que el arte en general, y la música en particular, son necesarias para el ser humano. Lo que nosotros hacemos, sí una parte tiene que ver con entretención, pero la mayoría tiene que ver que es una necesidad esencial del ser humano. Pero para lograr eso hay que educar, y para educar, hay que tener acceso. Yo siento que como músico también tenemos una responsabilidad frente a esto. Y, por eso, de ahí surgen todos los proyectos que yo tengo”, destaca Urrutia al respecto.