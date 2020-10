Cerrando uno de los meses más nutridos en cuanto a lanzamientos discográficos se trata, esta semana las novedades en la industria musical nos llegan desde el otro lado del mundo.

Junto a una serie de singles, en esta semana destacamos la reedición de uno de los discos más importantes de la carrera de U2, y el nuevo material de estrellas pop como Ariana Grande y Sam Smith.

Ariana Grande – positions

A un año del aclamado thank u, next, la estrella pop irrumpe esta semana con su sexto disco en el que mantiene su gran momento como artista con elaborados arreglos y prometedores singles. Destacan tracks como 34+35, Love Lenguage y las colaboraciones con The Weeknd (off the table), Dona Cat (motive) y Ty Dolla $ign (safety net).

Sam Smith – Love Goes

El artista británico trabajó arduamente estos años junto a destacados compositores del pop actual para dar forma a su nuevo álbum. El propio Sam hace un llamado a sus fans: “Escucha estas canciones con un corazón abierto y trata cada canción como una flor diferente del jardín. Diviértete con estas canciones, traté de no tomarme demasiado en serio al escribir algunas de ellas”.

U2 – All That You Can’t Leave Behind (20th Anniversary Edition)

A 20 años de su lanzamiento, el cuarteto irlandés se reencuentra con All That You Can’t Leave Behind, uno de sus discos más aclamados de su carrera con una nueva y lujosa reedición de 4 discos, que cuenta con el álbum remasterizado, lados B, temas inéditos, remixes y la grabación de un show de junio de 2001 en Boston.

Rage Against The Machine – The Battle of México

A modo de celebración de los 21 años de su histórico paso por la capital de México, este viernes llegó a plataformas digitales el registro íntegro de este concierto, donde repasan sus éxitos como Know Your Enemy y Killing in the Name, además de los tracks de su tercer disco, The Battle of Los Angeles, que promocionaban en esos días de 1999.

Singles

Steven Wilson

Aunque faltan casi tres meses del lanzamiento oficial de su próximo disco, The Future Bites (fechado para el 29 de enero de 2021), el destacado músico y productor integrante de Porcupine Tree presenta un nuevo adelanto, King Ghost, el cual define como “una de las canciones más hermosas que se me han ocurrido, poderosa en su aparente simplicidad”.

Belle and Sebastian

El próximo 11 de diciembre, el grupo escocés lanzará un álbum en vivo llamado What To Look For In Summer, que reunirá parte de las actuaciones de la banda en el festival The Boaty Weekender en el 2019, y que según adelantan, no será una simple selección de grandes éxitos. Ya hay dos adelantos: My Wandering Days Are Over y uno de sus clásicos, The Boy with the Arab Strap.

Tini y Alejandro Sanz

La cantante y actriz argentina Tini une fuerzas con Alejandro Sanz en Un beso en Madrid, una romántica canción inspirada en una historia de amor perdido en la capital de España. El single cuenta con un video que muestra a una pareja de ex amantes que se reúnen para pasar un día en la ciudad con sus amigos.

Lola Indigo

La cantante española, reconocida en el último tiempo por su colaboración con Danna Paola y Denise Rosenthal, Santeria, llega esta semana con un nuevo tema de corte pop urbano, cómo te va?, en el que comparte voces con su compatriota Beret. El videoclip cuenta además con la participación del actor de La Casa de Papel y Elite, Miguel Herrán, como protagonista.

Dua Lipa y Angèle

La dueña de uno de los discos más destacados de la temporada 2020, Future Nostalgia, suma una colaboración a su repertorio. Se trata de la artista belga Angèle, quien se suma en la bailable Fever.

Cazzu

Una de las voces del tras argentino del momento es Cazzu, quien por estos días lanzó Gatita Gangster, en el que comparte micrófono con el puertorriqueño, Ñengo Flow. El single suma un gangsterismo video que fue grabado este mes en simultáneo en Buenos Aires y Miami.

Zoe Gotusso

La solista argentina se encuentra en estos días afinando detalles para su primer álbum solista. Tras lanzar Ganas, tema que ya supera los 2 millones de reproducciones en Spotify y presentar un mini documental llamado Retrato en Movimiento, que muestra el proceso de composición y grabación de su álbum, esta semana presenta la dulce Cuarto Creciente.

Danna Paola, Luísa Sonza y Aitana

Friend de semana es un single que cruza fronteras al unir a tres voces jóvenes del pop actual: Danna Paola (México), Luísa Sonza (Brasil) y Aitana (España). “Este especial año de pandemia me ha reconectado con la música y con mi trabajo, he logrado grandes cosas, pero sobre todo me ha enseñado a disfrutar de las personas, por eso esta unión es maravillosa para mí”, señala la cantante azteca sobre este tema.

