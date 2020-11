El mundo de la música se reactiva como cada viernes con una gran cantidad de lanzamientos discográficos, parte de los cuales los destacamos en nuestra sección El Mix.

Entre los títulos que se pueden encontrar en plataformas digitales se encuentra el tercer disco en menos de un año de Bad Bunny, el esperado regreso de Miley Cyrus (que incluye una serie de invitados estelares) y el viraje hacia el pop de The Smashing Pumpkins.

Discos

Bad Bunny – El Último Tour Del Mundo

Poniendo un broche de oro a un año que, a pesar de la pandemia, no ha dejado de sumar éxitos a su repertorio, el traper puertorriqueño sorprendió con su disco más ecléctico a la fecha, en el que suma momentos de rock y pop a su fórmula. Entre sus 16 pistas destacan Te Mudaste, la balada Trellas y La Noche de Anoche junto a Rosalía.

Escucha el disco aquí.

Miley Cyrus – Plastic Hearts

Anticipado hace algunos días con un potente single junto a Dua Lipa (Prisoner), la cantante estadounidense ahonda en el rock de los ’70 y el country en su nuevo disco Plastic Hearts, en el que se incluyen participaciones de artistas que han marcado su carrera: Joan Jett, Billy Idol y Stevie Nicks.

Escucha el disco aquí.

Malu Mora – LQLNPLV

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la solista chilena lanzó este viernes Las que luchan no pierden la voz, un himno feminista que, en palabras de su creadora, “es un grito desesperado. Es decir basta; basta del abuso y de la violencia de género. Nos cansamos de las reglas patriarcales. Esta canción es un grito de batalla, para empoderar aun más a las compañeras y decir que no hay que dejar de luchar, para no perder nunca la voz”. El tema forma parte de un EP de cuatro canciones en las que formaron parte también destacadas artistas nacionales como Camila Moreno, Rosario Alfonso, Natisú, Juanita la O y Jo Aedo.

Escucha el disco aquí.

Poder Fantasma – Canciones para el Siglo XXI

Pop post-apocalíptico para una era de cambios es la propuesta de la joven banda chilena, que buscó capturar el espíritu adolescente de la época, con sus inquietudes, depresiones, dudas y costumbres, en una serie de inquietas y contagiosas melodías de sintetizador.

Escucha el disco aquí.

ECKO – Young Golden

El exitoso trapero argentino ECKO publicó este viernes su nuevo EP, en el que comparte con otras figuras el género urbano como Cazzu, Eladio Carrión, Kiubbah Malón, Brytiago y Amenazzy.

Escucha este EP aquí

The Smashing Pumpkins – CYR

Tras casi 30 años de carrera, la banda liderada por Billy Corgan decidió profundizar en el pop oscuro que inspiró algunos de sus momentos más aclamados, y dejar de lado (por momentos) las guitarras para sumergirse en el synthwave. El resultado es un intenso trabajo de 20 canciones, que se complementa además con una serie de videos animados. Parte de la renovada inspiración está en el reingreso de dos componentes originales del grupo, el guitarrista James Iha y el baterista Jimmy Chamberlin.

Escucha el disco aquí

Raphael – Raphael 6.0

La leyenda de la canción española celebra por estos días sus 60 años de carrera, motivo de sobra para compartir con sus seguidores una nueva colección de canciones, en el que interpreta clásicos de la música popular español, desde Resistiré (Dúo Dinámico) hasta Lucha de Gigantes (Nacha Pop), con invitados como Mon Laferte, Alejandro Fernández, Louis Fonsi, Gloria Trevi y Omara Portuondo. Además, incluye un par de inéditas, entre las que destaca Agradecer la Marcha, junto a Natalia Lafourcade.

Escucha el disco aquí

Simón Campusano – Este Debe Ser el Lugar

El vocalista de Niños del Cerro aprovechó los días de encierro para registrar una serie de covers llevados al español de distintas bandas que han significado una influencia para su carrera. Canciones de Deerhunter, Animal Collective, Galaxie 500, Pavement y Talking Heads son parte de este EP. “Vuelvo a mi yo preadolescente que disfruta con lo simple de sacar canciones y tocarlas porque te gustan”, comenta el músico.

Escucha el disco aquí

Spiral Vortex – Prisma

El cuarto disco de estudio de la banda santiaguina es un viaje hacia distintas variaciones del rock, con elementos de psicodelia y dream pop, con piezas inspiradas en la contemplación, la decadencia y los viajes internos. Grabado en un plazo de más de dos años, el álbum contó con la producción de Felipe Castro y Andrés Nusser (ex integrante de Astro).

Escucha el disco aquí.

Singles

Liam Gallagher

El ex vocalista de Oasis sorprendió con su primer tema inédito desde el 2019, All You’re Dreaming Of, una balada con el toque lennoniano tradicional cuyas ganancias serán destinadas a la organización Action For Children.

Escucha el tema aquí.

Francisco Victoria

Una nueva balada de la era de neón es la primera muestra del segundo disco del solista chileno Francisco Victoria, Tírame al fondo del mar, single que incluye además un atractivo video que cuenta con la participación del actor Andrew Bargster.

Mira el video aquí:

Fármacos

Diego Ridolfi se aparta de los sonidos más electrónicos que caracterizan sus últimos singles, con una nueva íntima balada Cuando Hablo de Ti, que formará parte del próximo disco de Fármacos. Así la define su autor: “Una balada de habitación en estricto rigor. Un sufrimiento melodramático que habla de culpar a alguien por el destrozo y el mal que se vive, pero luego caer en cuenta que también se es culpable porque permitiste aflorar esos sentimientos, permitiste el daño”.

Escucha el tema aquí

Joe Vasconcellos

Como parte de la serie de registros que marcaron la celebración de los 20 años de su emblemático disco Vivo en el Movistar Arena, Vasconcellos comparte esta semana una versión de Huellas, uno de sus temas más populares que, para este show, contó con la participación de Cami. “Ensayamos el tema el mismo día del concierto y ella logró darle un estilo personal tremendamente power”, cuenta el músico sobre aquella experiencia.

Escucha el tema aquí