Aunque el verano es un período que los músicos aprovechan para preparar el terreno para lo que será el resto del año, este 2021 ya tiene algunas novedades dignas de ser destacadas.

Tal es el caso del tercer álbum del ex One Direction, Zayn Malik, quien se tomó por sorpresa las plataformas digitales con Nobody Is Listening. Además, este viernes se suman una serie de singles a las playlist, ideales para disfrutar en esta temporada.

Discos

Zayn – Nobody Is Listening

Con influencias R&B y letras más personales, Zayn Malik busca seguir sumando éxitos a su repertorio con su tercer álbum solista, en el que se incluyen los singles previamente publicados Vibez y Better, más algunas colaboraciones con Syd y Devlin.

Escucha el disco aquí

Danna Paola – K.O. (Knock Out)

La estrella juvenil mexicana, reconocida por su participación en la serie Élite, lanzó su nuevo álbum, en el cual relata una historia de amor que, entre sus 11 canciones, pasa del romance a la decepción y el olvido. Incluye colaboraciones con Aitana, Luisa Sonza, Sebastián Yatra y MIKA

Escucha el disco aquí

Sting – The Soul Cages (Expanded Edition)

El disco que marcó el inicio de la década de los 90 para el músico británico reaparece con una edición remasterizada y extendida de su premiado álbum de 1991, The Soul Cages, recordado por singles como All This Time y Mad About You. Como extras, incluye cortes en vivo, remixes y versiones en italiano y español de algunas canciones.

Escucha el disco aquí

Singles

Foo Fighters

La banda de Dave Grohl vuelve a la carga este año con Medicine At Night, su nuevo disco que llegará a plataformas y tiendas el próximo 5 de febrero. Para calmar la espera, ya se pueden escuchar Shame Shame, No Son Of Mine y Waiting On A War, ésta última lanzada este jueves.

Escucha el single aquí

Selena Gomez

Luego de una década, Selena Gomez vuelve a cantar en español en De una vez, un himno a la sanación personal y el empoderamiento, que nace tras la colaboración con los productores latinos Tainy, Jota Rosa, Albert Hype y NEON 16.

Mira el video aquí

Ceaese y Harry Nach

El traper nacional Ceaese presenta Click, primer adelanto de su nuevo disco, en el que suma fuerzas además con el fenómeno nacional de Tik Tok, Harry Nach. Según cuenta el músico, el tema se concibió en pandemia “y nos interpela sobre el poder que cada “click” tiene en nuestra sociedad. Me impresiona como la internet, la información rápida, los “ads” y la publicidad ejercen un rol de dominación sobre nuestras vidas”.

Mira el video aquí

Javiera Parra y Humboldt

Javiera Parra comienza su 2021 con nuevos horizontes en Tu Isla, single fresco y bailable en el que concreta su alianza con la banda porteña Humboldt. El tema está acompañado por un atractivo video en el que se muestran los estados anímicos que atraviesa la canción en forma de danza.

Mira el video aquí

Pelusa

Aterrizaje Forzoso es el nombre del nuevo single del quinteto pop rock y que sirve como primera muestra para el próximo disco que planean lanzar en este 2021, el quinto de su trayectoria.

Escucha el single aquí

Soulfia

Una de las revelaciones del pop y soul chileno lanzó Pantera, una canción en la que mezcla sonoridades españolas y urbanas, con un toque de pop. “Me imaginaba a una mujer empoderada y perrísima yendo a la disco sin pescar a ningún hombre, que llegue en su auto Jaguar negro descapotable, con cartera Chanel, uñas largas y a bailar con sus amigas toda lo que queda en el resto de noche”, explica la artista sobre este single.

Mira el video aquí