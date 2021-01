Selena Gomez estrenó durante la noche del jueves De una vez, su nueva canción en español que sorprendió a sus seguidores.

En su nuevo sencillo, que vino a acompañado de un videoclip, la cantante habla sobre el quiebre de una relación amorosa que no daba más y que es tiempo de sanar, con frases como “ya no duele como antes, la herida de tu amor sanó, de una vez por todas, soy más fuerte sola”.

Lee también: Ya hay fecha de lanzamiento: Regresa “Pokémon Snap”, ahora para Nintendo Switch

“Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar. Espero que te guste tanto como a mí“, comentó la artista de 28 años.

This is the beginning of something I’ve wanted to explore for so long. I hope you love it as much as I do. — Selena Gomez (@selenagomez) January 15, 2021

Esta no es la primera vez que lanza una canción en español. Entre las más populares destacan, en 2010 y bajo el nombre de Selena Gomez and the scene, Un año sin lluvia y al siguiente, Dices, dos versiones de otros sencillos en inglés, A year without a rain y Who says. En 2018 fue parte de la colaboración de Taki Taki con DJ Snake.

En redes sociales sus seguidores expresaron sus opiniones al escuchar De una vez, celebrando su incursión en este idioma, el mensaje que transmite y la estética del video.

Revisa el video de De una vez acá:

Mira los comentarios de sus seguidores aquí:

Selena Gomez cantando en español en “De Una Vez” esta salvando el 2021. pic.twitter.com/Hik9aUcY1U — David (@david_cen1) January 15, 2021

"No te tengo a ti, me tengo a mi" Selena Gómez dándome nueva rola favorita, la amoooo #DeUnaVez pic.twitter.com/HDCqqVmkLs — Princess Margaret 👑 (@POLOmigueles) January 15, 2021

Justin Bieber después de buscar la traducción de la nueva canción de Selena Gómez pic.twitter.com/sQUa9EGulk — alegandro (@jalejandrohh) January 15, 2021

Selena Gomez haciendo cosplay del sagrado corazón de Jesús pic.twitter.com/dXaXr6RMtt — Adriana Lucia 🌺 (@adrilima98) January 15, 2021

Después de la llorada que me di con la nueva canción de Selena Gómez viene perrear con 34+35 Remix de Ariana Grande con Doja Cat & Megan

ARRIBA LAS MUJERES pic.twitter.com/7Y6P3ZjHqj — Natalia Diggory (@Nategertongray) January 15, 2021

Yo fingiendo una decepción amorosa solo para cantar como se debe la nueva canción de Selena Gómez #DeUnaVez pic.twitter.com/CMqJ3ZMXxC — El Albert (@albersaurio) January 15, 2021

La forma en que Selena Gomez canta en español es tan hermosa que me destruye pic.twitter.com/WzhiioHJ8O — Abby𖤍 (@Fletcher01A) January 15, 2021

se sabe que este año será bueno en la música porque no van ni 2 semanas de que es 2021 y ya tenemos las 2 mejores canciones y ambas hechas x mujeres, que diosas son Ariana Grande y Selena Gomez neta pic.twitter.com/dVxwZq5l4w — perra dientes separados (@camilo_franc) January 15, 2021