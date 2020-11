El mundo de la música se mantiene activo en este mes de noviembre con una serie de lanzamientos discográficos que destacamos en nuestra sección El Mix.

Discos

Lali – Libra

La cantante argentina sorprendió a todos al lanzar de forma inesperada su nuevo álbum, Libra, el resultado del trabajo de dos años intensos y que fue registrado en Argentina, Estados Unidos y España. De sus 11 canciones, destacan las colaboraciones con Cazzu (Ladrón), Mau y Ricky (No puedo olvidarte) y Noriel (Pa’ que me quieras), además de la emotiva Una Esquina en Madrid, cantada junto a Fito Páez.

Escucha el disco aquí

Benee – Hey u x

Una suave mezcla de intimidad pop, soul y R&B es lo que logra la joven cantante neozolandesa Benee, quien tras una serie de EPs editó su disco debut este viernes: Hey u x. Junto con colaboraciones con Grimes, Lily Allen y Flo Milli, el disco cuenta con su gran single, Supalonely, que se transformó en todo un fenómeno en TikTok.

Escucha el disco aquí

AC/DC – POWER UP

A seis años de su último álbum de estudio, la reconocida banda de rock vuelve a su estado saturado con un puñado de potentes canciones, en las que se luce nuevamente la voz de Brian Johnson. El trabajo también surge como una suerte de homenaje a Malcolm Young, el guitarrista original que murió en el 2017.

Escucha el disco aquí

Andea Bocelli – Believe

El tenor italiano reunió en su nuevo álbum parte de las composiciones que le han servido de inspiración en su carrera como You’ll Never Walk Alone y Gratia Plena. Además, se incluyen duetos con Cecilia Bartoli y Alison Klaus, más una composición inédita de Ennio Morricone, Indo Sussurato. En palabras del artista, el concepto detrás de Believe “se basa en tres palabras: fe, esperanza y caridad”.

Escucha el disco aquí

Elton John – Jewel Box

Siguiendo con su plan revisionista, del cual ya han sido parte una película biográfica y un libro de memorias, el músico ingles lanzó una colección de 148 canciones registradas entre 1965 y 2019, entre las que se incluyen lados b, rarezas varias y algunas de las joyas ocultas de su discografía. Un auténtico viaje de inmersión en la carrera de una de las voces esenciales del pop británico.

Escucha el disco aquí

Mauricio Redolés – Quiero Seguir Continuando

El poeta y músico chileno estuvo más activo que nunca en estos meses de cuarentena, lanzando una serie de singles a las plataformas, los cuales ahora están reunidos en su nuevo disco, Quiero seguir continuando, en donde destacan los temas San Pedro (junto a Pancho Sazo de Congreso), Son de Yungay, Padre soltero, Blues de Florencia y Dile a Carmen, dedicada a Carmen Hertz.

Escucha el disco aquí

Singles

Cami

Tras el éxito de su último álbum, Monstruo, la cantante chilena comienza a dar pistas de su próximo álbum con un nuevo single llamado Big Bang, el cual también cuenta con un llamativo video dirigido por Agustín Puente y la productora The Movement, responsable de otros clips de gente como Chita y Paloma Mami.

Mira el video aquí

Billie Eilish

La joven estrella pop arremete esta semana con otra nueva canción, Therefore I Am, que cuenta con un video dirigido por la propia artista donde se la puede ver paseando en un mail californiano totalmente vacío. Según adelantó en una entrevista a Beats 1, la cuarentena la inspiró para hacer un nuevo disco totalmente distinto al que planeaba en un principio. “Por mucho que quisiera haber podido tener el año que estaba planeando tener, una gira y bla, bla, bla, nunca hubiéramos hecho este álbum”, aseguró.

Mira el video aquí

Polimá Westcoast

El trapstar chileno sigue cosechando éxitos con Otro Día, Otro Intento. “Es un reggaetón clásico para mí, ya que mis referencias son Eddy Lover y artistas muy antiguos… Viene del romanticismo y es lo que quería hacer”, cuenta su autor sobre este tema.

Mira el video aquí

Morat

Con un atractivo video grabado en Guasca, unos de los paisajes montañosos y naturales más llamativos a las afueras de Bogotá, la banda colombiana busca mantener su éxito en el público latino con su nuevo single, Al Aire.

Mira el video aquí

Pedropiedra

Siguiendo con la promoción de su último disco, Aló!, el chileno lanzó una versión grabada en vivo de Sueños por cumplir, la cual formó parte del show de lanzamiento online del álbum, un especial que se puede ver hasta el 4 de diciembre “on demand” en la plataforma Eventrid.

Mira el video aquí