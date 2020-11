(CNN) – Harry Styles acaba de agregar otro galardón a su creciente lista de logros. Protagonizando la portada de la edición de diciembre de 2020 de Vogue Estados Unidos, es el primer hombre en encabezar la publicación de moda en solitario.

En la nuevo edición, Styles habla sobre sus planes de viajar a Tokio, su música y, por supuesto, sus elecciones de vestuario, que se sabe que difuminan los límites de género.

“Cuando era niño, definitivamente me gustaba la ropa elegante”, dijo Styles a Vogue. “Era muy joven y usaba mallas para (una obra de teatro de la escuela). Recuerdo que era una locura para mí llevar un par de mallas. ¡Y ahí fue quizás donde empezó todo!”.

La portada presenta a Styles con un vestido largo, diseñado por Alessando Michele de Gucci, combinado con una chaqueta de esmoquin a medida. También posa en topless con una falda inspirada en la escocesa de Chopova Lowena.

Las fotos fueron tomadas por el solicitado fotógrafo Tyler Mitchell. Su carrera fue impulsada a la cima en 2018, cuando se convirtió en el primer fotógrafo negro en fotografiar una portada de Vogue. Beyoncé fue su tema en esa ocasión.

A principios de año, Styles hizo noticia después de aparecer en la portada de Beauty Papers, una revista bianual con sede en Londres, en medias y con lápiz labial.

Si bien Styles no es de ninguna manera el primer hombre en desafiar los estereotipos de género en la ropa, se ha convertido en uno de los pocos artistas convencionales en hacerlo.

“Lo que visten las mujeres. Lo que visten los hombres. Para mí no se trata de eso”, dijo Styles a The Guardian el año pasado. “Si veo una camiseta bonita y me dicen: ‘pero es para mujeres’. Yo pienso: ‘¿Okaaaay?’ No me hace querer usarlo menos… Creo que en el momento en que te sientes más cómodo contigo mismo, todo se vuelve mucho más fácil“.