El mundo de la música se nutre de nuevas canciones este viernes con una serie de esperados lanzamientos discográficos, de los cuales recomendamos como cada semana en nuestra sección El Mix.

En esta oportunidad, junto a la sorpresiva aparición del segundo título de Kali Uchis, se suman una serie de colaboraciones destacadas como los feats entre Miley Cyrus con Dua Lipa, Shawn Mendes junto a Justin Bieber, y desde este lado del planeta, Miranda! con Javiera Mena y J Balvin + Sfera Ebbasta.

Discos

Kali Uchis – Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)

La colombo estadounidense Kali Uchis sorprendió al mundo esta semana con el lanzamiento de su primer disco de canciones en español, en el que logra mezclar con agilidad R&B y Neo Soul, con el bolero y el reggaeton. Destacan además las colaboraciones de PARTYNEXTDOOR, Rico Nasty, Jowell & Randy y Jhay Cortez.

Escucha el disco aquí

BTS – BE

La banda de K-Pop, BTS, da una nueva alegría a su fanaticada con el lanzamiento de su quinto disco de estudio, en el que destacan la optimista Life Goes On y el mega éxito Dynamite.

Escucha el disco aquí

Mora Lucay – Bestia

La cantante y compositora chilena comparte esta semana su segundo álbum, donde comparte su filosofía de vida en forma de sensibles piezas en clave acústico-electropop. Entre sus tracks se incluyen colaboraciones con Niña Tormenta (Humana), Chini.png (Bestia), Diego Lorenzini (Jugar con los amigos).

Escucha el disco aquí

Pink Floyd – Delicate Sound Of Thunder

Uno de los discos en vivo emblemáticos de la banda inglesa reaparece con sonido mejorado. Se trata de Delicate Sound Of Thunder, álbum doble en vivo lanzado originalmente en 1989 tras la gira promocional de A Momentary Lapse of Reason (el primer trabajo del grupo sin Roger Waters en sus filas) que cuenta con un registro en video que ha sido restaurado para ser llevado al 4K. Algunos temas de esta versión mejorada se pueden ver en YouTube.

Escucha el disco aquí

Singles

Miranda! y Javiera Mena

El explosivo dúo argentino compartió una sensual colaboración junto a la chilena Javiera Mena. Se trata de Entre las dos, un prometedor hit electropop con aires latinos en la que se relata una historia de amor entre dos mujeres a escondidas del hombre de una de ellas.

Escucha el single aquí

Mariana Montenegro

La ex integrante de Dënver ya tiene listo su próximo movimiento: el EP La Mar Extendida, el que reunirá una serie de remezas de las canciones de su álbum debut La Mar. Un adelanto de este material es la nueva versión de ¡No! ¡no! ¡no!, que la artista compartió para descarga gratuita en su cuenta de Instagram.

Escucha el single aquí

Ciudad Nómade

Ad portas de la publicación de su disco debut, la banda santiaguina suma percusiones y sintetizadores a su refrescante propuesta en el single No esperaría nada.

Escucha el single aquí

Chicarica

El colectivo nacional sigue compartiendo pistas de su primer largaduración, un material que ya se destaca por la fusión de ritmos, sonidos y texturas. Parte de esos elementos están en Arde Lento, lanzamiento que incluye además una colaboración artística visual de la mano del ilustrador y diseñador Gabriel Garvo.

Mira el video aquí

Miley Cyrus y Dua Lipa

Como adelanto de Plastic Hearts, el nuevo disco de Miley Cyrus que llegará a tiendas y plataformas el próximo 27 de noviembre, esta semana se lanzó Prisoner, su primera colaboración junto a la estrella pop Dua Lipa, que incluye además un llamativo video.

Mira el video aquí

Playa Gótica

A un año de su separación, esta banda chilena tomó por sorpresa sus redes sociales con el repentino lanzamiento de una de sus primeras y potentes composiciones, Anilina, que logró ser grabada finalmente en los últimos meses.

Escucha el single aquí

Sfera Ebbasta y J Balvin

Famoso es el título del nuevo disco de Sfera Ebbasta, rapero italiano que proyecta dar el gran salto con un trabajo marcado por las colaboraciones internacionales, con nombres como Steve Aoki, Future, Lil Mosey y Diplo. Una muestra de este es Baby, corte que cuenta con el aporte de J Balvin.

Escucha el single aquí

Shawn Mendes y Justin Bieber

Las dos estrellas del pop norteamericano se unen en Monster, segundo single del próximo disco de Mendes, Wonder, que llegará a plataformas digitales el próximo 4 de diciembre. Junto a esto, el próximo 23 de noviembre se presentará un documental de este artista en Netflix denominado In Wonder.

Mira el video aquí