El legendario Patrick Stewart anuncia su retiro actoral tras ‘Avengers: Doomsday’

Por CNN Chile

06.11.2025 / 16:02

El actor de 85 años pondrá fin a su trayectoria con su papel como Charles Xavier en la próxima película del MCU, que reunirá a los X-Men y a Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

Patrick Stewart dejará la actuación después de “Avengers: Doomsday”, según informes. La película, que se estrenará el 18 de diciembre de 2026, marcará su último papel como Charles Xavier y contará con el regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

En el filme, los Vengadores, los X-Men originales y otros equipos se unirán para enfrentar al villano, con Stewart y Ian McKellen como Magneto.

El adiós a una leyenda

Stewart, de 85 años, estaría “listo con la actuación” y se retirará tras completar esta producción. Con una trayectoria que incluye roles emblemáticos como Jean-Luc Picard en “Star Trek” y el Profesor X en las películas de X-Men, el actor consolida su legado en la industria.

Según reportó NME, “Avengers: Doomsday” será la quinta entrega de Los Vengadores y la película número 39 del MCU, dirigida por los hermanos Russo.

