El legado imborrable de George Michael en su natalicio 62

El cantante y compositor inglés habría cumplido 62 años este 2025. Falleció el 25 de diciembre de 2016 a los 53 años.

Un 25 de junio de 1963 nacía Georgios Kyriacos Panayiotou, más conocido como George Michael. El músico y compositor inglés estaría cumpliendo 62 años este 2025; sin embargo, falleció a los 53 años el 25 de diciembre de 2016 en su casa en Goring-on-Thames, Oxfordshire (Reino Unido).

Más tarde, la autopsia reveló que su muerte fue por “causa natural” producto de una miocardiopatía dilatada con miocarditis y problemas causados por el hígado graso.

Michael saltó a la fama en la década de los 80′ con el dúo Wham!, que formó junto a su amigo y compañero de colegio Andrew Ridgeley. Ambos lograron éxitos como Wake me up before you go-go.

Más tarde, emprendió una carrera como solista con Faith, lanzado en 1987 y con el cual ganó un Grammy en la categoría “mejor álbum del año”, convirtiéndose en uno de los artistas más consolidados de la época.

Con una mezcla de sonidos desgarradores, pero también esperanzadores y llenos de ritmo, el británico lanzó cinco álbumes en solitario y vendió más 100 millones de discos en todo el mundo. Incluso, encabezó las listas de éxitos desde Austria a Australia.

Su versatilidad y trayectoria, con una carrera que duró cerca de cuatro décadas, lo hicieron uno de músicos más connotados en el planeta y dejó notables canciones, como Careless Whisper, Father Figure, Freedom! 90, Kissing a Fool, Faith y muchas más.

Michael, además, fue un filántropo oculto y donó millones a diversas causas benéficas sin conocimiento del público.

Además, y pese a los prejuicios y discriminación de la época, reconoció abiertamente en televisión que era gay. En 1998, y en una entrevista con CNN, el cantante relató que pasó años siendo juzgado por ser gay, a pesar de que él mismo ni siquiera había mantenido una relación con otro hombre.

“Pasé la primera mitad de mi carrera siendo acusado de ser gay cuando ni siquiera había tenido ninguna relación gay”, manifestó. “Así que durante esos años crecí mientras me decían cómo era mi sexualidad… lo que era algo confuso”.