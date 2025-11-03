El alma del sur llega a Santiago: Feria “Secretos de La Araucanía” se toma el Centro Cultural La Moneda

La actividad reunirá a 30 artesanos de La Araucanía con muestras, talleres y demostraciones en el Centro Cultural La Moneda.

Del 6 al 9 de noviembre, el Centro Cultural La Moneda acogerá la sexta versión de la Feria Secretos de La Araucanía, una iniciativa que reunirá a treinta artesanas y artesanos de la región para compartir los saberes, técnicas y tradiciones que dan vida a sus oficios.

El encuentro, organizado por el Programa de Artesanía de la Universidad Católica de Temuco junto al Centro Cultural La Moneda, cuenta con el financiamiento del Fondart Regional 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y busca exponer algunos de los secretos de la creación artesanal de la zona, donde confluyen la alfarería, cestería, textilería, orfebrería y trabajos en madera, piedra, fibra y cuerno.

Convocatoria y participantes

La convocatoria de este año recibió 94 postulaciones, teniendo un 21% más que en 2024, resultando seleccionadas personas provenientes de 15 comunas y ocho disciplinas. De ellas, un 63% son mujeres y un 30% participa por primera vez.

Durante los cuatro días de feria, el público podrá conocer los procesos detrás de cada creación, participar en talleres, presenciar demostraciones y disfrutar de actividades culturales. “Esta feria representa una oportunidad para proyectar el trabajo artesanal y valorar la profundidad cultural que contiene”, destacó Leslye Palacios, coordinadora del Programa de Artesanía UCT.