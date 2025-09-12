Cultura música

Ed Sheeran lanza su nuevo disco Play y estrena videoclip junto a Phoebe Dynevor

Por CNN Chile

12.09.2025 / 11:44

{alt}

El álbum fusiona sonidos de India, Persia e Irlanda con el pop característico del cantante.

Ed Sheeran presentó este viernes Play, su más reciente álbum de estudio, publicado a través de Atlantic Records.

El lanzamiento incluye el estreno del videoclip de Camera, sencillo protagonizado por la actriz británica Phoebe Dynevor (Bridgerton) y dirigido por Emil Nava.

El tema fue producido por ILYA, Andrew Watt y Louis Bell, y está inspirado en la esposa del músico, Cherry Seaborn.

El video fue grabado íntegramente con un iPhone en Croacia y combina escenas de la vida cotidiana de una pareja con imágenes de un concierto en vivo del artista.

Con este trabajo, Sheeran inicia una nueva etapa después de su serie de discos Mathematics.

Play incorpora influencias de la música india y persa junto con elementos del folclore irlandés, fusionados con el pop que ha caracterizado la trayectoria del británico.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Cultura Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G serán los platos fuertes de la próxima edición de Coachella 2026
Presidente Boric al Vaticano: Gobierno alista encuentro con el papa León XIV
Jair Bolsonaro fue trasladado a Urgencias por un inesperado cuadro de salud
Desestiman cargos de asesinato relacionado con terrorismo contra Luigi Mangione, acusado de matar a CEO, Brian Thompson
Secretario general de la ONU dice que situación en Gaza es "espantosa", pero evita calificarla como genocidio
Corte reactiva desafuero contra Claudio Orrego en medio de investigación por Caso ProCultura