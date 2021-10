El pasado viernes, la cantante británica Adele estrenó “Easy On Me”, su primer sencillo en seis años tras el estreno “25” y la popular balada “Hello”.

Esto significó que la artista se volviera tendencia en las redes sociales y también en las plataformas de streaming, donde acumuló millones de reproducciones en las primeras 24 horas del lanzamiento de la canción.

Según confirmó Spotify, a través de su cuenta de Twitter, “Easy On Me” debutó con 24 millones de escuchas en 24 horas, superando al anterior récord impuesto por “Butter” de BTS.

And just like that, @Adele set a new record 🏆 pic.twitter.com/WIz55hQmln

— Spotify (@Spotify) October 15, 2021