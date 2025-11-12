Dua Lipa recibe una polera de Colo Colo de manos de Princesa Alba en su paso por Chile: Así fue el momento

A través de sus redes sociales, la cantante chilena compartió el encuentro que tuvo con Dua Lipa, quien elogió y agradeció el obsequio. La artista nacional le dedicó una publicación en la que la calificó como un “ejemplo a seguir”.

La cantante chilena Princesa Alba adelantó en CNN Chile que estaba emocionada por un encuentro con Dua Lipa y que le tenía preparado un regalo muy especial: una polera de Colo Colo.

A través de sus redes sociales, la intérprete de Convéncete compartió el momento con la artista albano-británica, quien recibió el obsequio y reaccionó con entusiasmo: “Oh my gosh, amazing. I love it. Oh my god, with all the little diamonds on it. Thank you so much, oh this is so cool. Thank you so much.”

Dua Lipa agradeció la sorpresa y destacó que le encantó, especialmente por los detalles de la prenda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐚 𝐚𝐥𝐛𝐚 (@princesa.alba)

Princesa Alba en el show de Dua Lipa

Sobre la experiencia de haber sido telonera en la apertura del concierto en el Estadio Nacional, contó que al principio “no lo podía creer” y que Dua Lipa es una exponente musical a la que admira profundamente.

“En verdad no me lo creía, porque fue todo súper rápido… Hay un lado de nosotros que está como reticente a creer cosas tan bacanes, entonces como que, no, filo, si no pasa, da lo mismo. Aparte se anunció, como que estaba confirmada, pero no se anunciaba yo, y pensaba: ay, me quieren bajar al último”, confidenció.

Además, destacó que fue un público que le acomodaba bastante, ya que coincide con el suyo: mujeres, jóvenes y parte de la comunidad LGBT+.

Finalmente, valoró que esto haya sido posible gracias a la labor del Ministerio de las Culturas con la creación de la Ley del Teloneo Nacional, que —según dijo— representa una gran plataforma para los artistas chilenos.

“Espero que esto quizás se transforme en que la gente vaya a escuchar mi música”, cerró.