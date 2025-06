“No me toques ni manosees si no me conoces”: Doja Cat desata polémica por reprender en redes a fan que la abrazó y besó en video viral

La controversia comenzó con un video viral donde se ve a Doja Cat sonriendo y compartiendo un momento aparentemente afectuoso con un fan que le entrega su camiseta, la abraza varias veces e incluso le da un beso en la mejilla. Sin embargo, horas después, la cantante reveló que se sintió violentada durante el encuentro. El fan, un influencer radicado en Los Ángeles, se defendió y pidió disculpas públicamente.

La cantante estadounidense Doja Cat generó amplio debate en redes sociales tras publicar y posteriormente borrar una serie de mensajes en los que expresó su incomodidad frente a una interacción con un fan que se volvió viral en TikTok.

En el video, la artista aparece sonriente mientras recibe la camiseta de un admirador, con quien intercambia abrazos, un beso en la mejilla y palabras de entusiasmo.

Sin embargo, según explicó la propia artista, esa no fue su verdadera percepción del momento.

El fan en cuestión es Pablo Tamayo, un influencer de Los Ángeles con más de 400 mil seguidores, quien compartió el registro en redes describiéndolo como un “encuentro emocionante” con su ídola.

En el video compartido por el influencer y seguidor Pablo Tamayo, se observa cómo la intérprete de Say So se encuentra con él tras un evento.

Doja Cat, cuyo verdadero nombre es Amala Dlamini, sonríe mientras Tamayo se quita su camiseta, parte de una colección vinculada al Pride, para regalársela, tras elogiarla.

Luego, ambos se abrazan varias veces, saltan con entusiasmo y él llega incluso a besarla en la mejilla.

Ella, aparentemente cómoda, le agradece y le dice: “Hueles increíble”.

No obstante, horas más tarde, la cantante utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para entregar su verdadera versión del momento, asegurando que no fue una experiencia positiva.

En una serie de mensajes que luego fueron eliminados, Doja Cat declaró:

“La verdad es que puedo sonreírte, pero eso no significa que me caigas bien. No me toques ni me manosees cuando ni no me conoces. Honestamente, creo que necesito aprender a defenderme en el momento. Ese tipo ni siquiera sabía mi nombre y me besó la cara. Es una locura”.

Doja cat posted and deleted this and I’m gagging so bad like what 😭 pic.twitter.com/2bf1mGY4Ak — NATE (@NATERERUN) June 14, 2025

En otro post, la artista agregó: “Tiré a la basura esa camiseta apestosa, por cierto”.

Las declaraciones causaron una fuerte ola de reacciones entre sus seguidores y usuarios de redes sociales.

Tamayo respondió con un video donde relató su versión de lo ocurrido y ofreció disculpas.

Aseguró que todo el encuentro fue grabado con consentimiento y que la propia Doja Cat había elogiado su camiseta en el evento. Luego, al reencontrarla en el exterior, le ofreció el diseño y comenzaron a grabar.

“Jamás habría querido incomodarla. Nunca afirmé ser su fan número uno, pero sí la admiro profundamente. Ella es una celebridad y tiene derecho a poner sus límites. Yo soy una persona común que estaba en un bar y se topó con Doja Cat. Lo entiendo y lo respeto”, explicó.

También reiteró que no habría publicado nada si ella no hubiese estado de acuerdo y que el beso en la mejilla no fue malintencionado.

Hasta el momento, ni Doja Cat ni Pablo Tamayo han vuelto a comentar sobre el incidente.